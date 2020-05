Controlat un jove de 18 anys per injuriar els agents policials després d'una forta discussió amb la mare

La policia va detenir el divendes passat a Andorra la Vella un home resident de 18 anys com a presumpte autor dels delictes de desobediència greu i injúries a funcionaris de policia en l'exercici de llurs funcions. Els agents van ser requerits pels volts de les 20.35 hores en un domicili particular per una forta discussió entre una mare i el seu fill. En intervenir, l'interessat s'hauria enfrontat als policies i els hauria injuriat.

Pel que fa a les detencions de joves, cal recordar que el passat 11 de maig els cossos d'ordre també van detenir a la Massana un home resident de 19 anys com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva. La policia va rebre una alerta per una alteració d'ordre públic a un carrer de la parròquia entre dos grups de persones. En arribar al lloc dels fets, els agents només van trobar un grup de joves, que els hi van manifestar que, per temes banals, s'hauria iniciat una forta discussió verbal on, en un moment donat, el detingut hauria amenaçat l'altre grup de joves amb un ganivet.