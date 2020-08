Controlat a 213 quilòmetres per hora un vehicle andorrà

Els gendarmes van controlar aquest dimarts un vehicle andorrà BMW M4 GTS circulant a 213 quilòmetres per hora a l’autopista A8, a Pourrières (a la regió francesa de Var), en un tram limitat a 130 quilòmetres per hora. L’home va haver de satisfer una multa de 750 euros i haurà de comparèixer el mes d’octubre vinent davant el tribunal de Brignoles, tal com informa France Bleu.

En aquesta mateixa informació es fa constar que l’home, de nacionalitat francesa, és gerent d’una societat a Andorra i que el vehicle que conduïa és un model exclusiu del qual només hi ha 830 a tot el món. Es tracta d’un vehicle de 500 cavalls que ha estat requisat per la fiscalia.