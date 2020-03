La policia adverteix tots aquells conductors que surten a fer un passeig en cotxe

El cos de policia està fent tornar a casa seva tots aquells conductors que, sense poder-se justificar, es trobaven aquesta tarda de divendres als accessos d’entrada i sortida de la parròquia d’ Encamp.

Segons ha pogut comprovar l’ ARA Andorra, quatre agents han bloquejat aquest divendres a la tarda el túnel que hi ha al límit entre Escaldes i Encamp i han aturat tots els vehicles que volien passar-hi.

La policia fins i tot ha fet girar cua a diversos vehicles on hi viatjava més d’una persona -algun d’ells amb menors d’edat- que anaven a fer la compra o donar una volta en cotxe. La policia els ha advertit que de moment, no els sancionava perquè no ha entrat en vigor la llei que ho permetria, però els ha recordat que no poden sortir de casa si no és amb un motiu justificat.



Aquest matí el cos de policia ha seguit el mateix procediment a la rotonda que hi ha just al costat de la seu policial i on els vehicles eren aturats tant en sentit pujada com baixada. Testimonis presencials han explicat que els agents avisaven els conductors que només es poden fer aquells trajectes " indispensables" com són anar a comprar menjar, medicaments o anar a treballar en cas d'aquelles persones que s'hagin de desplaçar al lloc de treball. Per això, si la persona deia que venia de comprar feien que ensenyés la compra, tal com expliquen aquestes mateixes fonts. També es demanava als conductors la documentació tant del vehicle com la personal.



Aquests controls es feien aquest matí tant en sentit a Encamp com cap a Andorra la Vella i hi ha hagut retencions arran d'aquest fet. En aquest cas, també hi havia vehicles que han estat obligats a girar.