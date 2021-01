Conveni per a la repoblació de truites als llacs

El director general de FEDA, Albert Moles, i el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), Josep Maria Cabanes, han signat, aquest dimarts, un conveni de col·laboració per garantir el bon equilibri de la biodiversitat als rius i llacs del país. L'acord té com a objectiu garantir la biodiversitat als rius i llacs mitjançant la repoblació de truites fario i contribuir a la restauració i millora dels biòtops i de les poblacions de fauna aquàtica i terrestre d'aquests entorns.

Així, FEDA aportarà una quantitat anual de 5.000 euros a la FACIP, que destinarà la totalitat dels fons a aquestes finalitats i hi aportarà els mitjans materials i humans necessaris. Des de FEDA s'indica que la voluntat de l'aportació és perquè els recursos hídrics són actualment la principal font d'energia elèctrica nacional, gràcies a la central hidroelèctrica, que produeix al tomb dels 85 GWh/any. Els estanys de Cabana Sorda, Juclà, Vall del Riu i l'Illa acumulen aigua per poder augmentar la producció hidràulica durant l'hivern, conduint-la pels canals de Ransol i Ràmio fins al llac d'Engolasters. Gràcies a la intervenció en la natura i en els estanys i llacs es pot disposar d'aquesta energia 100% renovable. Per aquest motiu, FEDA té el compromís de donar suport al manteniment de la biodiversitat dels llacs i rius.

Alhora, la FACIP té entre els seus objectius la promoció de la pràctica de la pesca respectant el medi ambient i el patrimoni natural i contribuint a l'increment de la fauna autòctona, com la truita fario. Les dues entitats, que tenen una relació històrica per la seva col·laboració amb la celebració del concurs de pesca al llac d'Engolasters, han volgut reforçar les relacions amb aquest conveni que suposarà una millora per a la biodiversitat i la fauna aquàtica del país.