Una dona que venia de Corea del Sud i un contacte lligat a l'escola de batxillerat, els nous casos de Covid-19

El ministre portaveu, Eric Jover, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han tornat a comparèixer aquest dimarts per actualitzar les dades referents a la crisi de la Covid-19. Martínez Benazet ha confirmat dos nous casos positius de coronavirus i s’eleva a 16 els diagnosticats. En les darreres hores s’ha conegut el contagi d’una noia que venia de Corea del Sud i una alumne que es va contagiar per contacte escolar. Pel que fa a la resta, tres es mantenen hospitalitzats i amb la resta es fa tractament a domicili. El pacient a l’UCI evoluciona favorablement i, segons el ministre, “som optimistes quant al resultat final, ja que la resta de casos no són gaire importants”. També hi ha 43 casos pendents de diagnosticar, quatre dels quals es troben hospitalitzats i la resta es mantenen a casa.

El ministre de Salut ha destacat que “en els propers dies el nombre de casos anirà pujant i el que més ens preocupa és que els nous contagis siguin entre professionals de la sanitat, però no ens hem d’alarmar si la xifra s’incrementa”. En aquest sentit, ha assegurat que “s’infectarà gent a tots els països del món, però el que hem de fer és que el ritme d’infecció s’alenteixi per evitar que les corbes d’infecció es disparin”. En relació amb això, ha admès que s’han enviat diverses cartes a alumnes de batxillerat que van assistir el dia 12 de març a la jornada de portes obertes “perquè tinguin una actitud preventiva”, i ha afegit que “si no han mostrat ja símptomes, en principi o no ho faran o ho faran d’una manera molt banal”.

Durant la roda de premsa, Martínez Benazet ha anunciat que el Col·legi de Psicòlegs s’ha posat a disposició del Govern per atendre els ciutadans que requereixin d’atenció durant el confinament. Ha explicat que la població pot contactar amb ells a través del correu copsia@copsia.ad o 809.031.

Mesures de contenció

Jover ha recordat que el decret aprovat aquest dimarts entra en vigència dimecres i suposa “un pas més en la restricció de la mobilitat i en la preservació del personal sanitari”. És per això que “el sector de la construcció i les empreses relacionades, a més de negocis vinculats a la fabricació, es mantindran tancades pel risc que tenen els seus empleats de patir un accident”, ja que es vol reduir al màxim les atencions hospitalàries. Sobre les professions titulades, es tancarà el centre però es manté l’activitat oberta que es pugui desenvolupar a través del teletreball. En aquest sentit, el ministre portaveu ha avançat que s’està negociant amb alguns col·legis, com el d’odontologia, “quin tipus d’activitat es pot mantenir per garantir l’assistència d’urgència”.

El decret estableix que tots els comerços es mantindran completament tancats i “estarà prohibit fer tasques a l’interior com inventari”. Ha recordat que sí estaran oberts els serveis de primera necessitat com farmàcies, benzineres, la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i tallers mecànics, “però només per atendre avaries rellevants”. En el paquet de mesures, però, no hi ha prevista una moratòria d’hipoteques privades perquè, tal com ha assegurat Jover, “les retribucions dels assalariats estan garantides; els recursos s’estan enfocant al sector empresarial”.

Jover ha descartat utilitzar les pensions pel “flac favor que faríem al país i perquè és una crisi puntual que l’Estat pot assumir amb els mecanismes de finançament necessaris”. En aquesta línia, ha detallat que el Govern ha decidit una “ racionalització de la pròpia despesa, eliminant les inversions que no siguin necessàries i alleugin els pressupostos de 2020”. A més, hi ha disponibles dos milions d’euros del fons de compensacions i “s’ha pactat una pòlissa de crèdit de 50 milions d’euros per garantir les ajudes al sector econòmic”.

Sobre l’administració, Jover ha dit que “s’ha donat l’ordre de reorganitzar els serveis per atendre de 8 del matí a 2 de la tarda i amb cita prèvia, el mínim de ciutadans possibles”. També ha insistit en la compra responsable als supermercats, “i fer-ho de manera ordenada, ja que s’ha garantit el subministrament”.

Solidaritat

El ministre portaveu ha destacat les iniciatives solidàries de població, entre les quals hi ha entre 7 i 8 grups de joves que s’han organitzat per ajudar la ciutadania. Són una xarxa de voluntaris identificats per la Creu Roja, que estan sent formats per l’entitat sobre quines mesures bàsiques han de mantenir per evitar “que aquesta iniciativa es transformi en un factor de contagi”. També una norantena de persones han contactat amb el Govern oferint els seus serveis professionals. Jover ha recordar que es manté el Servei d’Atenció Domiciliària, “que cobreix a aquelles persones que necessiten ajuda per a les seves tasques diàries i tot el personal està preparat a nivell sanitari”. Vinculat a això, ha manifestat que, aprofitant una enquesta que Afers Socials va fer a tots els majors de 80 anys que viuen en situació de dependència, contactarà amb tots ells a partir d’aquest dimecres, “i en col·laboració amb la Creu Roja s’identificarà si tenen alguna necessitat específica”.

Per últim, ha explicat que des de l’inici del servei, el 188 ha rebut al voltant de 3.800 trucades, sobretot amb preguntes vinculades a la legislació que estan implementant els països veïns, i com aquesta afecta als andorrans.