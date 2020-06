Corre contra el càncer fins aquest diumenge a les 21.00h

Fins a 158 fotografies havien rebut aquest diumenge al matí a la web especial www.andorracontraelcancer.com i també al número de WhatsApp 366 650 que Vall Banc i l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) han facilitat per fer possible la campanya d'enguany contra el càncer. "Fotografies caminant i corrent des de molts punts diferents d'Andorra però també n'hem rebut alguna des de la platja!", asseguren des de l'entitat financera, i esperen rebre "moltes més", abans que acabi el termini de participació a les 21.00h.

Tot i que la proximitat de la revetlla de Sant Joan feia témer als organitzadors una baixa participació, es mostren "satisfets" amb la versió digital de l’esdeveniment ‘Andorra contra el càncer’, que han hagut d'adoptar aquest 2020. El repte #KmsContraElCàncer, hashtag amb el qual s'han d'enviar les fotografies, s'ha desenvolupat des de dissabte i consisteix a realitzar quilòmetres caminant, corrent o en cadira de rodes, des de qualsevol lloc i enviar telemàticament la foto i els quilòmetres fets com a prova de la participació. Vall Banc, patrocinador de l’esdeveniment i col·laborador d’Assandca, en el marc del conveni de patrocini del programa d’activitat que l’associació desenvolupa durant l’any, donarà 5 € per a cada participació.

L’acció, un any més, té com a objectiu sensibilitzar la societat sobre la malaltia i donar visibilitat als problemes que afecten als malalts i les seves famílies. El director general de negoci de Vall Banc, Gerard Albà, va assegurar, durant la presentació de l'acte, que “tot i la situació sanitària complexa que no permet organitzar esdeveniments amb moltes persones, és molt lloable haver aconseguit crear una acció adaptada al moment i que permeti recaptar fons per ajudar i seguir lluitant contra la malaltia. El càncer no s’ha aturat i tampoc la COVID-19 ha aturat la necessitat de donar suport als malalts.”