‘Corredors bombolla’ per facilitar el turisme entre països

Una de les preguntes que encara no tenen una resposta clara és a partir de quan i de quina manera es podrà fer turisme internacional arran de la pandèmia de la Covid-19. Governs de tot el món estudien permetre els viatges entre dos o més països que hagin aconseguit reduir o controlar el coronavirus amb la creació de ‘corredors bombolla’ on les persones es puguin moure lliurement sense necessitat de fer una quarantena de 14 dies.

El funcionament d’aquests corredors faria possible el turisme entre dos o més països sempre que es respectessin un seguit de mesures de seguretat sanitària compartides, amb protocols també compartits per regular els desplaçaments en vehicles particulars, autocars, trens, avions i vaixells.

A la Xina, país on es va identificar el primer cas de coronavirus, es treballa en la posada en marxa d’una ‘bombolla’ amb Corea del Sud, Taiwan i Hong Kong. També Austràlia en vol crear una amb Nova Zelanda, i Israel estudia fer-ne una altra amb Grècia i Xipre. El Regne Unit, per la seva banda, s’ha fixat l’objectiu d’establir un corredor de viatges segurs amb França. Altres estats amb forts vincles econòmics i socials, com els països bàltics (Letònia, Lituània i Estònia), han creat una ‘bombolla’ per permetre la lliure circulació de persones.