La Covid-19 s'acarnissa amb Sant Vicenç d'Enclar

Des de la darrera actualització de les dades sanitàries proporcionades pel Govern, la pandèmia suma tres noves defuncions a la residència Sant Vicenç d’Enclar i eleven a 91 les víctimes per Covid-19 al país.

En les darreres 24 hores s'han detectat 92 nous positius de Covid-19, i fan augmentar la xifra de casos totals a 8.946, 8.089 corresponents a la segona onada. Actualment els casos actius se situen en 831, amb més de 8.116 persones que ja han superat la malaltia.

A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell resten 22 persones ateses per la malaltia (tres menys que ahir), 15 de les quals continuen ingressades a planta i hi ha 7 pacients a la Unitat de Cures Intensives, on 5 d'elles es troben sota ventilació mecànica (una més que ahir). Quant a la planta Covid-19 del Cedre, hi ha 19 pacients ingressats (un menys), dels quals 7 procedeixen de Salita, 11 de Sant Vicenç d'Enclar i una de la residència l'Albó.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 27 aules estan sota vigilància activa –3 total i 24 parcial– i 19 en vigilància passiva.