La Covid ja ha entrat a més d'un centenar d'aules

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha comparegut aquest dijous per iniciativa pròpia davant la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports per informar sobre els principals punts de l'inici del curs escolar 2020-2021. Durant la seva intervenció, Vilarrubla ha detallat que fins a les 12 hores d'aquest dijous hi ha un total de 103 aules que pateixen alguna afectació derivada de la Covid-19, de les quals 58 estan totalment aïllades, 18 estan tancades parcialment, 21 es mantenen amb vigilància total i 6 estan sota vigilància passiva. Tot i això, ha explicat que tots els alumnes afectats es mantenen a casa i continuen amb l'activitat lectiva gràcies a l'ensenyament virtual a distància i a les eines que disposa cada centre educatiu. En concret, tot i que s'han d'acabar de tancar les dades, hi ha al voltant del 13% dels alumnes del país confinats.



D'altra banda, la ministra també ha anunciat que l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp tornarà a obrir les portes passada la festivitat de Tots Sants. El centre es va tancar el passat dia 8 i estava previst reprendre l'activitat el dijous 22 d'octubre. Tot i això, s'ha decidit allargar el termini perquè els estudiants tornin a fer classe de manera presencial passades les festes de Tots Sants, és a dir, el pròxim 2 de novembre.



