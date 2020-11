La Covid no atura la solidaritat

McDonald's ha celebrat aquest divendres per vint-i-dosè any consecutiu el Dia mundial de l'infant, que es commemora el 20 de novembre, i ho ha fet novament amb la voluntat de recaptar diners per al centre d'acolliment d'infants la Gavernera. Una edició marcada per l'ús de la mascareta i la distribució en taules de dues persones, però amb la finalitat de sempre.

D'aquesta manera, tota la recaptació de la venda del Big Mac i dels peluixos solidaris es destinaran a millorar la qualitat de vida dels infants de la Gavernera. Aquest migdia, han estat nombroses les autoritats que s'han atansat a l'establiment de l'avinguda Meritxell per donar suport a la iniciativa, com és el cas dels ministres Filloy i Pallarès, els cònsols d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i David Astrié, o els consellers generals Pere López i Roger Padreny (PS), i Sandra Codina i Berna Coma (DA).

Al seu torn, a banda de les entitats i administracions que han modificat el logotip de les seves xarxes socials per posar-lo de color blau amb motiu de la iniciativa #GoBlue, el comú d'Encamp també ha il·luminat el mural de la plaça Sant Miquel amb tonalitats blavoses.