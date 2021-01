La Covid és el 5è problema per a la ciutadania; el primer, l'accés a l'habitatge

El preu de l'habitatge (29%) continua sent el principal problema que, en l'actualitat, manifesten els enquestats pel CRES, malgrat que Micó ha confessat que la pandèmia ha generat "un canvi de prioritats". El segueixen les prestacions i les pensions (15,1%), l'economia (14%), els salaris (12,9%), i la Covid-19 (11,8%). Malgrat que la crisi sanitària se situa en cinquè lloc, Micó ha defensat que, a l'hora de demanar a la població els principals problemes, molts d'ells manifestaven aspectes com la manca de feina a causa del coronavirus. Per tant, "si afegim aquestes persones que han comentat que la Covid els ha afectat en altres problemes" i s'agrupessin, la dada real d'aquest grup seria del 19,8%.

Si aquestes dades s'agrupen per temàtiques, les primeres tres posicions són per al preu de l'habitatge, els salaris i el nivell de vida car (34,6%), les prestacions socials, les pensions i la sanitat (22,6%), i l'economia, el turisme i el comerç (18,6%). En aquest sentit, les persones que més es queixen del preu de l'habitatge són aquelles que estan compreses entre els 25 i els 54 anys que treballen en sectors com l'hostaleria, el comerç, la indústria i la construcció. Les prestacions socials i les pensions són motiu de neguit entre les persones que estan de baixa, els majors de 40 anys, els jubilats i les persones menys qualificades, mentre que la situació econòmica rep més queixes per part dels professionals, tècnics, directius i propietaris, ja que els altres col·lectius afectats, el que més critiquen són els salaris baixos.

En relació amb la qualificació respecte de la situació econòmica, un 45% de les persones diuen que es troben en un moment bo o molt bo, un 40% regular i un 15% considera que la situació és dolenta o molt dolenta. En comparació a observatoris anteriors, l'opció de dolenta o molt dolenta ha passat de l'11 al 15%. Precisament, les persones que més denuncien aquesta situació són les que tenen menys estudis i treballen en feines menys qualificades, així com els treballadors de la indústria, el comerç o l'hostaleria.

Així, des del començament de la pandèmia, i fins a mitjans de novembre, u n 63,8% de les persones asseguren que la seva situació econòmica està igual i un 34% diu que ha empitjorat. Això representa que, per a retornar a la situació econòmica prèvia a la crisi sanitària, un 12,7% de les persones tardaran menys de sis mesos, el 30,9% ho farà entre sis mesos i un any, i el 22,2% creu que la recuperació s'allargarà més enllà de dotze mesos. En aquest cas, el col·lectiu més pessimista és el que està integrat per directius i propietaris.

Si es relacionen aquestes dades amb la dificultat per arribar a final de mes, a mitjans de novembre un 59,4% indica que té dificultats. Aquesta dada era del 64,3% després del confinament al mes de juliol i d'un 76,5% abans del confinament.