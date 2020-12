Les Crèdit Andorrà GSeries ja escalfen motors

Crèdit Andorrà i l' Automòbil Club d'Andorra (ACA) han presentat aquest dijous una nova edició de les Crèdit Andorrà GSeries, un esdeveniment referent al Principat que, segons ha detallat la responsable de Màrqueting de l'entitat financera, Begonya Berengué, "ajuda a posicionar el país en el mapa de competicions d'alt nivell a escala mundial".

Entre les principals novetats implementades per l'edició del 2021, que van encaminades a afavorir l'arribada de més pilots d'alt nivell i a fer més difusió del Circuit Andorra-Pas de la Casa, destaca que el calendari s'ha reduït de cinc a quatre proves amb la voluntat de "facilitar l'accés dels pilots al campionat", ha indicat el responsable d'Organització i director del circuit, Àlex Bercianos. Aquesta modificació, a més, permet reduir costos econòmics. En segon lloc, les curses se celebraran en una sola jornada, amb l'objectiu de "fomentar l'espectacle", malgrat que la presència de públic a les grades sembla, a hores d'ara, inviable.

En relació amb els horaris de les proves, Bercianos ha confirmat que se seguirà la línia de l'edició anterior, per la qual cosa tindran lloc els dissabtes entre les 16 hores i la mitjanit, ja que és el moment en què "hi ha menys incidència solar i la temperatura és més bona", afavorint així un estat del gel òptim. Pel que fa a l'estructura de les carreres, i seguint amb la voluntat de generar espectacle, es treballa en un organigrama on hi hagi finals. Per tant, es duran a terme dues carreres i, les posicions de sortida entre l'una i l'altra, es determinaran segons la classificació dels corredors en la primera cursa.

Així, la gran majoria de les proves es desenvoluparan a principis d'hivern, concretament els dies 9, 16 i 30 de gener i el 6 de febrer, ja que és en aquest moment quan "les condicions són més favorables". La categoria reina de les GSeries, la Giand, servirà per presentar la segona evolució d'aquestes unitats. "L'experiència ens diu que amb aquests vehicles podem tenir una trajectòria molt llarga i una bona base perquè els pilots puguin accedir al campionat amb costos raonables", ha manifestat Bercianos. Per la seva banda, la categoria Side by Side ja ha tancat les inscripcions després d'haver arribat al límit de participació. En aquest cas, "tenim molts pilots de casa, que era un dels objectius principals".

La categoria de dues rodes motrius (2RM) està dissenyada per a tots aquells joves corredors que vulguin accedir a l'esdeveniment i, la categoria Ice Gladiators, enfocada a les motos, representa "un espectacle importantíssim pel campionat", ja que suposa acabar de diversificar l'esdeveniment amb altres vehicles. Cal assenyalar que en les proves de cotxes s'admetrà un màxim de setze participants, mentre que en la categoria de motos hi haurà entre 10 i 20 corredors.

Per la seva banda, el responsable de l'equip Elegant Driver, Pedro Font, ha declarat que, com a formació, "volem fer un pas endavant". És per aquest motiu que la intenció és tenir tres vehicles en pista amb sis pilots de manera permanent durant tot el campionat. A més, l'equip ja té una seu pròpia al Principat i l'objectiu de tot plegat és "ser la plataforma d'entrada internacional per tota mena de pilots", a banda de "crear un enllaç entre Mallorca i Andorra".

Per tal de fer difusió de les GSeries 2021, des de l'organització s'ha fet una "gran aposta a nivell de comunicació". Bercianos ha explicat que es comptarà amb un departament de premsa, així com un altre de televisió, on s'emetran càpsules, resums i vídeos a escala nacional i internacional. Tot i això, no es contempla emetre les curses per 'streaming' a causa de la mancança dels mitjans tècnics necessaris.