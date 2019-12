Crèdit Andorrà alerta de l'enviament de correus electrònics falsos en el seu nom

Crèdit Andorrà alerta que certs clients estan rebent correus electrònics en nom de l'entitat en què se sol·liciten dades personals i financeres, així com contrasenyes dels usuaris. Davant d'aquesta situació, es recomana no interactuar amb el contingut del correu i " suprimir-lo de la safata d'entrada". Així doncs, des de la institució es recorda que mai s'ha d'introduir l'usuari o la contrasenya d'un compte a través d'un enllaç en un correu electrònic o per SMS.

Aquesta tècnica de ciberdelinqüència, anomenada ' phising', es produeix quan un estafador envia un correu electrònic fent-se passar per una persona o entitat per sol·licitar informació personal i financera, com ara la targeta de coordenades de l'e-Crèdit o el número de targeta de dèbit o crèdit.

És per aquest motiu que davant d'aquest cas, Crèdit Andorrà recomana no respondre els correus o els missatges de text on es demani aquesta informació i, en cas que s'hagi fet, canviar la contrasenya a l'instant; no confiar en aquells missatges que continguin faltes d'ortografia, i comprovar que l'adreça de correu del remitent no té caràcters estranys i conté els dominis de Crèdit Andorrà.