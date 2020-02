Creix la preocupació pels episodis de violència entre el jovent

Educadors, professionals dels serveis socials i sanitaris però sobretot el col·lectiu de pares i mares no amaguen la seva preocupació pel creixent nombre d’episodis de violència que es registren al país entre joves i adolescents.

La llum d’alarma es va encendre el passat estiu amb els aldarulls registrats a la festa major de Sant Julià de Lòria, quan diversos agents de la policia van ser increpats i agredits per un nombrós grup de joves. Els incidents van acabar amb dos detinguts. Uns dies abans un altre grup de joves havia protagonitzat una batussa amb la policia a la festa major d’Escaldes-Engordany, en aquella ocasió sense conseqüències greus.

El passat cap de setmana, en el marc del Carnaval d’Encamp, un noi de la Seu d’Urgell va ser apallissat per un grup de joves. I aquest dijous un altre noi de 15 anys ha denunciat una agressió per un altre grup d’adolescents a Escaldes.

Si bé no tots els casos de violència són producte del consum d’alcohol i altres substàncies estupefaents, les autoritats socials i sanitàries alerten que darrere d’aquest consum s’estan registrant nombrosos casos de fracàs escolar, inadaptació i violència. El cas del narcopís clausurat fa unes setmanes al barri del Pui seria un exemple de l’accessibilitat que els joves i adolescents tenen al món de les drogues.

En zones com el Prat del Roure i el búnquer de Sa Calma a Escaldes-Engordany, els voltants del cementiri de Santa Coloma, o el rec del Solà i el passeig del riu a Andorra la Vella s’apleguen desenes de joves i adolescents amb ànims de divertir-se però, en moltes ocasions, amb l’objectiu d’emborratxar-se i fumar porros.

Un grup d’adolescents consultats per l’ARA Andorra explica que a plena llum del dia “no és gens difícil fumar-se un porro al Prat del Roure” i que “hi ha un noi, d’uns 17 o 18 anys, que es passeja per la zona i ens ofereix xocolata i cocaïna”. El mateix grup comenta que quan hi va alguna patrulla de la policia “sembla que no tinguin olfacte, passen de llarg, no s’'enteren' de res, i mira que els porros fan olor”.

A més d’un increment de la vigilància policial, psicòlegs i professionals socials que treballen amb joves i adolescents tant en l’àmbit públic com en el privat reclamen més recursos per fer front a tots els casos que tracten diàriament. Alhora, demanen a les famílies que s’involucrin més en el control dels menors recordant que l’educació comença a casa.