Creix la pressió hospitalària per la Covid-19

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha reportat aquest dimecres dades actualitzades d’una pressió hospitalària que augmenta cada dia que passa. Durant les darreres 24 hores el nombre d’ingressos s’ha incrementat en quatre, i ha passat dels 23 als 27, dels quals hi ha una vintena a planta i set a la Unitat de Cures Intensives (UCI) –quatre d’ells amb ventilació mecànica, d’edats compreses entre els 61 i els 67 anys, que “estan en una situació greu”, segons ha alertat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet-. En total hi ha 198 casos positius més que de dilluns, amb 800 casos actius.

La incidència acumulada per cada 100.000 habitant segueix incrementant-se. La taxa de reproducció, que la setmana passada estava en 1,02, aquest dimecres s’ha disparat a 1,8. És a dir, que cada persona portadora del virus pot infectar gairebé dues persones. “Ens indica que hi ha un increment de la transmissió del virus a nivell poblacional, això no és perquè el virus va amb més força sinó pel comportament de la societat, per això apel·lo a la responsabilitat de tothom de seguir les mesures que proposem: ús de mascaretes, higiene de mans i que les persones confinades romanguin obligatòriament al seu domicili”, ha remarcat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.



Noves mesures en matèria sanitària



Després de les demandes de molts treballadors, el Govern ha decidit ampliar la cobertura de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) fins al 100% en el cas d'hospitalitzacions derivades de la Covid-19. Els criteris que es tindran en compte per a poder accedir serà l'estada d'una persona durant vuit dies ingressada a l'hospital i amb entrada a l'UCI o bé l'hospitalització normal durant un període de setze dies. Així, es farà el càlcul a les persones que el copagament els hi suposa un cost superior als 500 euros. A més, aquesta mesura té caràcter retroactiu, per la qual cosa es podran beneficiar totes aquelles persones que compleixin els criteris i que hagin estat ingressades des de l'inici de la pandèmia.



D'altra banda, també s'ha acordat la creació oficial de la comissió mixta de sanitat. Es tracta d'un òrgan format pel ministeri de Salut, la CASS i el SAAS presidit per Benazet. L'objectiu d'aquesta comissió és alinear les tres institucions pel que fa a aquelles decisions que afecten la planificació i coordinació de projectes en matèria de salut, reforma sanitària o aplicació de la normativa implementada. El decret necessari per a la creació determini l'obligació que la comissió es reuneixi un cop al mes.