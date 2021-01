Creix el ritme de vacunació a Catalunya, però amb els casos desbocats

Avenç preocupant dels contagis a Catalunya. Mentre el procés de vacunació comença a agafar ritme, el nombre de positius no deixa d’incrementar-se: s’ha passat dels 13.700 nous casos setmanals als 19.000 registrats entre el 29 de desembre i el 4 de gener, amb pics de més de 4.000 contagis diaris. A més, en set dies també ha pujat la incidència acumulada (de 368 a 437 casos per cada 100.000 habitants) i s’ha doblat el percentatge de proves que surten positives: del 6% al 10%, quan el que recomana l’OMS és estar per sota del 5%.

“Aquesta positivitat ens indica que no tenim la pandèmia sota control, perquè tenim més casos dels que estem diagnosticant”, alerta l’investigador del grup Biocom de la UPC Daniel López Codina, que calcula que si el ritme de contagis continua com fins ara a finals de mes s’arribarà al llindar dels 600 llits crítics ocupats per covid i els hospitals hauran de suspendre l’activitat ordinària, com va passar al març.

Un dels pocs indicadors que evolucionen en sentit positiu és el nombre de persones que han rebut una dosi de Pfizer. Després de les crítiques pel baix ritme de la vacunació els primers dies, aquesta setmana s’ha començat a accelerar. Si bé el diumenge 3 de gener només es va injectar la vacuna a 14 persones, després la xifra va créixer exponencialment: dilluns en van ser 2.800, dimecres 10.902 i dijous més de 12.500. No obstant això, el dia de Reis se’n van vacunar 2.500. En total, entre el 27 de desembre i el 7 de gener s’ha injectat una dosi a 37.114 persones, de les quals 17.701 són usuaris de residències i la resta, treballadors sanitaris.

Per intentar frenar l’augment de contagis, aquesta setmana el Govern de la Generalitat ha començat a aplicar més restriccions, com el confinament municipal. Les mesures, però, no es notaran fins d’aquí deu o catorze dies i durant aquest temps es continuaran incrementant els contagis, avisa López Codina. “Des del 6 de desembre que estem en creixement. Almenys és lineal, però segueixen augmentant els positius, les hospitalitzacions i l’ocupació dels llits d’UCI”. “I això porta el carro pel pedregar”, afegeix.