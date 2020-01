La Creu Roja nega les acusacions d'irregularitats laborals

Davant les manifestacions fetes des de la Unió Sindical d'Andorra ( USdA) denunciant un seguit d'irregularitats laborals, des de la Creu Roja s'ha sortit al pas posant en relleu que lamenten que aquestes afirmacions malmetin la imatge de l'entitat i han negat els diferents extrems exposats per l'USdA. Així, el director de Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha manifestat que és "molt trist" que si realment algú se sent amenaçat no hagi denunciat aquests fets allà on correspondria i ha destacat que ell com a director desconeix que s'estigui donant aquesta situació. De totes maneres, destaca que si algú se sent "amenaçat" el que ha de fer és denunciar la seva situació, ja que, en cas de ser veritat, seria "intolerable a qualsevol empresa i encara més a la Creu Roja".

Quant a les acusacions que posen en relleu que des de la Creu Roja es contracten "nous empleats sense passar per edicte", Fernández destaca que abans de fer certes manifestacions cal que s'estigui informat, ja que la Creu Roja no té cap obligació de fer edictes per incorporar personal. A més, ha manifestat que fa "trenta anys" que l'ONG s'audita i els resultats s'envien al Govern i que, fins i tot, han passat una auditoria de la Uifand.

Pel que fa als contractes, Fernández explica que s'estan passant dels verbals als escrits i ha concretat que dels 25 empleats de la Creu Roja només hi ha tres tècnics del servei de transport sanitari que no han signat encara. Aquestes persones, explica Fernández, han portat els contractes al seu advocat. El director de la Creu Roja ha manifestat que aquesta decisió no és negativa sinó al contrari, ja que en funció de com vagin les negociacions del lletrat de l'ONG amb el dels treballadors es garantirà que aquest contracte és del tot correcte. Altres persones, ha puntualitzat, també havien decidit fer aquest pas de consultar amb un lletrat i finalment han signat.

Pel que fa a les afirmacions que s'estiguin utilitzant "els treballadors remunerats per cobrir l'activitat voluntària, la qual sempre s'ha cobert amb personal voluntari, coaccionant als treballadors" ja que "els interessa més econòmicament poder prestar serveis al SAAS i abandonar el seu principal treball com a transport sanitari col·lectiu que és menys lucratiu", Fernández ho ha negat taxativament, ja que ha posat en relleu està "molt ben definit" la tasca que duu a terme cadascun dels 25 treballadors remunerats de la Creu Roja i els 221 voluntaris. Així, ha destacat que els treballadors cobren per 40 hores setmanals i que no se'ls pot demanar que facin hores voluntàries i que en tot cas si fan hores extres són remunerats per això. També ha recordat que el conveni que tenen signat des del 2008 ja estableix els requisits del transport sanitari en el qual, ha manifestat, no hi ha ànim de lucre, ja que, a més, si mai hi ha dèficit, queda clar que ho ha de satisfer el Govern.

A l'últim, i sobre les acusacions que el responsable del servei de transport va ser destituït per assetjament, Fernández ha destacat que aquesta persona ha estat promocionada i que si fos cert que havia actuat malament no hauria estat ascendit. En tot cas, ha incidit, com en el cas de les amenaces, que si són certes aquestes afirmacions les persones que hagin patit assetjament ho haurien d'haver denunciat.