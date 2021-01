La Creu Roja gestionarà el futur centre de dia lauredià

El comú de Sant Julià de Lòria, juntament amb la Creu Roja, satisfarà ben aviat una de les demandes que tot just fa un any reclamava la Germandat de Sant Sebastià: disposar d'un centre de dia per a la gent gran a la parròquia en situació de dependència de grau 1, 2 i 3. Aquest dimecres, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha entregat al director de la Creu Roja, Jordi Fernández, les claus del nou espai, que s'ubicarà a la Llar de Lòria, ja que serà l'entitat qui gestionarà i explotarà el centre de dia un cop es rebin els permisos que el Govern ha de donar per facilitar l'obertura. L'anunci arriba el dia en què la parròquia celebra, precisament, la festivitat de Sant Sebastià.



Majoral ha reconegut que es tracta d'un espai petit que, en un primer moment, permetrà acollir uns nou padrins. Tot i això, l'edifici està preparat per una possible ampliació, podent arribar a oferir el servei a unes setze persones. La corporació i la Creu Roja van signar el conveni de cessió dels espais la setmana passada, que tindrà una durada de cinc anys, tot i que es deixa oberta la possibilitat de prorrogar-lo. En concret, l'entitat disposarà temporalment dels espais ubicats a la planta baixa de la Llar de Lòria, una sala de descans a la primera planta i una altra que s'utilitzarà com a cafeteria i menjador.



Per tal d'habilitar el centre de dia, el comú ha fet una inversió d'uns 25.000 euros. Els treballs han consistit en l'adaptació d'un bany, alguna petita reforma i l'adquisició de mobiliari. "És un espai que ja teníem i per això ens ha costat poc poder-lo habilitar", ha indicat el cònsol. A més, ha destacat que el centre de dia permetrà que la gent gran que actualment és a la Llar de Lòria visqui un període de transició abans d'ingressar en una residència. "Fer aquest pas, sense desvincular-te de la parròquia, és un fet important", ha afegit.



Per la seva banda, Fernández ha posat en relleu que les converses amb el ministeri d'Afers Socials per afavorir una ràpida obertura "ja estan engegades", i el projecte ja està dipositat al Servei de Tràmits del Govern. Ara només falta que el ministeri de Salut "ens digui els requisits que ens demanaran a nivell de les mesures preventives". Així, el director de la Creu Roja ha opinat que la recent arribada de les vacunes "condicionarà l'obertura", ja que s'ha d'intentar al màxim "que les persones que vinguin aquí no es contagiïn", per la qual cosa la idea no és precipitar l'obertura, sinó "fer-la amb les mesures necessàries".



El nou centre de dia lauredià comptarà amb dues persones fixes que s'encarregaran de vetllar pel benestar dels nou padrins. A més, s'oferiran tallers cognitius, així com una petita part de gimnàs que servirà per a la posada en pràctica d'exercicis de motricitat. "Serà molt bo per la salut física i psicològica de les persones", ha conclòs.