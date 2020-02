La Creu Roja proposa primers auxilis per als conductors

La Creu Roja Andorrana té el “desig” que el major volum possible de ciutadans, per no dir “tothom”, tingui coneixements sobre primers auxilis, per poder actuar de manera ràpida en cas d’una emergència i tenint en compte que “hi ha gestos que poden salvar vides”, tal com posa en relleu el director general, Jordi Fernández. Per aquest motiu, advoquen perquè en el marc del Codi de la circulació s’inclogui aquest ensenyament de primers auxilis als futurs conductors.

D’aquesta manera, Fernández recorda que la llei estableix l’obligació de prestar auxili a una persona que ha patit un accident i creu que sota aquesta premissa caldria que les persones que han d’actuar tinguessin els coneixements necessaris tenint en compte que “els primers minuts són fonamentals i es poden salvar vides”. El director general de la Creu Roja Andorrana manifesta que des del Govern es veu de bon ull aquesta proposta de l’ONG que tothom que es tregui el carnet de conduir tingui també la formació de primers auxilis. En aquest sentit, Fernández recorda que a través del programa de primers auxilis a les escoles (PAPI) es porta aquests coneixements als centres escolars, amb la qual cosa només caldria que els conductors que no tenen aquests coneixements els rebessin. “Només hauria de ser per a aquells que no hagin fet els primers auxilis a l’escola”, emfasitza Fernández.

Primers auxilis és una de les formacions que la Creu Roja ofereix a través del centre nacional de formació, una proposta de la qual se senten “molt orgullosos” i que l’any passat va oferir 219 cursos als quals van assistir 2.903 persones, una xifra lleugerament inferior, pel que fa als assistents, a la que s’havia registrat el 2018 (2.986) però superior quant a les formacions ofertes, ja que l'any precedent havien estat 182.

Cal destacar que relacionat amb aquesta primera assistència en cas d’urgència, la Creu Roja Andorrana ofereix, també, la instal·lació de desfibril·ladors i la formació necessària per al seu ús. L’any 2019 n’hi havia 56 d’instal·lats, una xifra que suposa un increment del 93% respecte de l’any anterior, quan el total es va situar en 29. En aquest aspecte concret, Fernández també defensa la utilitat d’aquests aparells per salvar vides i considera que Andorra ha d’aspirar a ser un país cardioprotegit.

A l’últim, pel que fa a l’àrea de socorrisme, la Creu Roja Andorrana va dur a terme l’any passat 164 preventius, una xifra que suposa un 31% més que el 2018, quan en van fer 125. Fernández recorda que aquest servei es presta amb voluntaris. I precisament quant als voluntaris amb què compta l’ONG, el director general emfasitza el fet que van realitzar al llarg de l’any passat 13.575 hores, un 13% més que l’any precedent. Això, segons explica, és “un gran èxit”.