La Creu Roja fa el seguiment a 864 padrins

Des que la crisi sanitària va començar el volum de feina que ha assumit la Creu Roja Andorrana no ha parat de créixer; així com tampoc ho ha fet la xifra de persones disposades a donar un cop de mà. D'aquesta manera, les dades que faciliten des de l'ONG parlen per si soles. Actualment està fent seguiment de 864 padrins: 491 usuaris del servei de teleatenció domiciliària de Creu Roja als quals s'han sumat els beneficiaris del projecte Sempre acompanyats, també de l'ONG, i alguns del servei d'atenció domiciliària del Govern, a qui es truca de manera periòdica per saber com estan. En total s'han fet 2.311 trucades.

Tal com explica el director general de l'ONG, Jordi Fernández, les peticions que estan gestionant són molt diverses i fins i tot hi ha qui els contacta per rebre suport emocional. Així, explica que a banda de les persones que necessiten que se'ls porti menjar o altres productes bàsics hi ha també qui els truca per altres tipus de necessitats, com pot ser poder parlar amb algú. En aquest sentit, Fernández destaca que han donat fins i tot suport als temporers. "La nostra polivalència i flexibilitat fa que rebem moltes demandes ja que també els hi podem donar una resposta ràpida i immediata", destaca el director general de l'ONG, reivindicant el paper de l'entitat com a "complement" a les accions que duen a terme les administracions. Subratlla molt especialment "la resposta de la gent", l'allau de persones disposades a ajudar i que estan col·laborant amb l'ONG ja sigui amb donacions o com a voluntaris.

Precisament la borsa de voluntaris ha experimentat un creixement molt important des que va arrencar la crisi sanitària de la Covid-19. Així, si en un primer moment hi havia 239 persones inscrites, ara la xifra arriba ja a 834, de les quals n'hi ha 283 d'activades. Aquests voluntaris, explica Fernández, fan feines molt variades com pot ser anar a portar menjar o altres objectes a persones que estan soles; donar suport a la bugaderia de l'hospital o participar en la distribució de medicaments. El director general de la Creu Roja Andorrana detalla que es van activant els voluntaris en funció de la seva disponibilitat, del perfil que tenen i de les necessitats de suport que hagi de donar l'ONG.

I entre les xifres que també destaquen des de l'ONG hi ha les 513 assistències domiciliàries que han fet. Inicialment, a banda de la necessitat d'aliments, també hi havia moltes persones que demanaven que se'ls portés medicaments, una demanda que sembla que ha anat a la baixa. A més, s'ha fet 853 atencions telefòniques o per correu electrònic.