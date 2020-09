Creu Roja admet que "costa" trobar voluntaris amb disponibilitat

"Està costant", admet el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, quan se li pregunta per la disponibilitat del voluntariat que aquests dies treballa als 'stop labs' realitzant tasques de formació i suport en el cribratge sobre la comunitat educativa.

L'activitat no ha parat aquesta setmana. Si el 31 d'agost, des de l'entitat formaven un centenar de voluntaris, a partir de l'endemà fins a 800 docents se sotmetien a les proves serològiques i de detecció del virus. El segon dia, unes 750 persones. I després, l'alumnat.

Creu Roja disposa d'una borsa de voluntariat de 164 efectius. "És la xifra que hem de tenir, i que ha de ser suficient per desenvolupar les tasques amb garanties", expliquen des de l'entitat. "Però aquests dies ens està costant perquè a mesura que comença l'activitat, tant econòmica com de reagrupament familiar, la disponibilitat baixa. No crec que sigui perquè la gent no vol ajudar, sinó perquè tenen menys disponibilitat que la que tenien quan estàvem confinats", explica Fernández.