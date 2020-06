Cribratge massiu a Salita arran de tres casos positius

La detecció de tres residents del centre sociosanitari Salita infectats de coronavirus, un dels quals va ingressar a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell dilluns a mitja tarda i els altres dos a la nit, ha fet augmentar el volum de casos totals diagnosticats al país fins a 767, dos més que aquest dilluns, quan un dels malalts de Salita ja estava comptabilitzat. Aquesta detecció ha fet que aquest dimarts al matí ja s'hagi començat a fer un "cribratge massiu" tant al personal com als residents d'aquest centre sociosanitari amb la tècnica de la TMA per poder "determinar si aquests tres casos poden anar acompanyats de més persones malaltes". El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha destacat que hi ha "poques probabilitats que hi hagi un gran impacte" arran d'aquests tres casos i ha subratllat que aquesta detecció hagi estat possible gràcies al doble cribratge a què s'ha sotmès a la població. Aquests tres casos, en definitiva, "ratifiquen la cautela, precaució i prudència" que s'ha de seguir en el desconfinament de la població, ha remarcat el titular de Salut.

Martínez Benazet ha recordat que de manera paral·lela a aquest cribratge a Salita l'executiu continua treballant en els protocols de desconfinament dels centres sociosanitaris que han de ser "molt acurats" ja que és "un dels llocs que més preocupen" l'executiu, tenint en compte la vulnerabilitat dels pacients que hi viuen i que han estat un dels focus de contagi durant la pandèmia. La voluntat del Govern és que aquests protocols estiguin enllestits de manera immediata, a poder ser la setmana vinent i, tal com ja va avançar el ministre de Salut, una de les possibilitats que hi ha sobre la taula és que els familiars que vulguin anar-hi hagin de fer-se abans una TMA si volen que el contacte amb els residents sigui més directe. Es vol, ha reiterat el ministre de Salut, que siguin protocols segurs però que alhora vetllin "per la dignitat" de les persones.

Tal com s'ha esmentat el volum de casos totals al país és de 767, dels quals hi ha actius quinze, un menys que dilluns; el total de persones recuperades ja s'eleva a 701 i les defuncions es mantenen en 51. De professionals de la salut hi ha dues persones malaltes i dels cossos especials, cap. A l'hospital hi ha set persones, cap de les quals a la Unitat de Cures Intensives (UCI). El ministre ha explicat que un dels pacients de Salita es va començar a trobar malament i que se li va fer la PCR, que va donar positiva, motiu pel qual es va fer un estudi epidemiològic dels seus contactes. El seu company d'habitació també va resultar positiu així com una altra persona amb la que tenien més contacte. En els dos darrers casos, l'ingrés a l'hospital va tenir lloc dilluns a la nit, mentre que el primer cas va ingressar a mitja tarda. Tot i que s'hagin detectat aquestes tres malalts, el ministre ha destacat que no cal extremar les mesures a la resta de centres sociosanitaris perquè ja són "extremes". I ha afegit que esperen que malgrat es pugui arribar a diagnosticar alguna altre cas no es vagi "més lluny". En aquest sentit, ha afegit que és molt diferent la situació ara que quan s'estava al pic de la pandèmia i llavors potser només es detectaven els casos més greus i ara es diagnostiquen també els menys greus.

Resultats definitius

Martínez Benazet també ha donat els resultats definitius de deteccions de la malaltia del doble cribratge massiu a la població. Han estat 77 les persones que han donat positiu. D'aquest total, 58 persones es van diagnosticar amb la primera volta i 19 amb la segona. Ja hi ha 32 persones recuperades. Si se sumen aquests positius al total tenim que al país s'han diagnosticat 844 casos, 60 dels quals estan actius, i 733 ja estan curats. Pel que fa a la corba epidemiològica, "l'evolució segueix sent molt bona", la qual cosa demostra, segons el ministre de Salut, que s'està "al final del brot de l'epidèmia". "Això no vol dir que no quedi virus però la transmissió ha anat disminuint", ha sentenciat, afegint que es va "molt bé, però cal cautela". En aquest sentit, ha reconegut que cada pas que es dona per obrir noves activitats "fa por" però ha manifestat que, de moment, es pot ser "optimista" ja que les diferents decisions que s'han anat prenent no han suposat un increment dels casos. De totes maneres, ha incidit en què cal seguir amb les mesures de distanciament social, l'ús de la mascareta i la higiene de mans i, en aquest sentit, també ha celebrat que les persones que aquest dilluns van arribar al país a través de la frontera amb França contemplessin aquestes mesures. De moment, ha manifestat, a preguntes dels periodistes, que no es té cap nova notícia sobre quan els andorrans i residents podran viatjar a França i Espanya.

D'altra banda, Martínez Benazet ha confirmat que hi ha hagut dues operacions a l'hospital que s'han anul·lat perquè les PCR han estat positives. En un dels casos es tracta d'una persones que tenia programada una intervenció i en el cribratge massiu ha donat positiu i en el segon cas és un pacient que ja havia donat negatiu a dues PCR i es donava per curat. En aquest cas, el ministre ha manifestat que ara s'estan documentant casos de persones que han superat la malaltia i que donen positiu mesos després a la PCR. Per aquest motiu, des de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) s'està recomanant que si la persona no té símptomes en dues setmanes no es faci la PCR, ja que sembla que el pacient, encara que estigui curat, conserva la proteïna del virus i per això dona positiu. De moment, al Principat es continua fent aquesta doble test negatiu.