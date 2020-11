Cribratge massiu al comerç

Aquest dissabte començaran cribratges sectorials al comerç. Des del Govern, ha dit aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'ha contactat diverses empreses i hi ha un nombre de persones cridades a passar les proves que se situa al voltant de les 5.800. S'efectuarà entre el 7 i el 13 de novembre. “És molt important que es realitzin aquests cribratges sectorials, sobretot entre les persones que han estat fora del país, perquè aquesta és la nostra estratègia”, ha dit Martínez Benazet.

Pel què fa a la situació epidemiològica al país, s'han detectat 73 casos positius nous en les darreres 24 hores. Hi ha 27 pacients ingressats a l'hospital, els mateixos que dijous. Però la pressió sanitària ha augmentat a l'UCI, on hi ha 10 persones, set de les quals amb ventilació mecànica. Al Cedre hi ha sis pacients, un més, que ha donat positiu i que és asimptomàtic. “Tots ells evolucionen favorablement”, ha explicat el ministre.

D'altra banda, després d'efectuar 638 proves TMA en una setmana, l''stop lab' mòbil es trasllada des d'aquest dissabte a Santa Coloma.