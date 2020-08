Cribratge massiu per anar a classe sense mascareta

Cribratge massiu abans de l’inici de les classes per poder garantir un retorn a l'escola “el més normal possible”. Aquest és el protocol que ha dissenyat l’executiu i que preveu fer proves a docents, a tot el personal educatiu i als alumnes a partir dels sis anys. Aquestes proves seran voluntàries i es començaran a fer el 31 d’agost, en primer lloc amb els docents i continuant pels alumnes més petits, és a dir els que tinguin entre 6 i 12 anys, que seran els que començaran les classes a partir del 9 de setembre juntament amb el de maternal. La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha reiterat la voluntat que aquest retorn al col·legi es faci presencialment i vetllant perquè el funcionament de les classes sigui el més normalitzat possible. D’aquesta manera, els alumnes estaran dividits per grups de convivència integrats pels membres d’una mateixa aula, que podran estar-hi dins sense mascareta i sense que hi hagi distanciament. Quan surtin de l’aula, però, caldrà que es posin la mascareta (sempre i quan sigui majors de sis anys) i vetllin per mantenir la distància de seguretat.

Així, dins d’una aula, i com que s’haurà fet aquest cribratge, els alumnes no hauran d’estar amb la mascareta i podran estar junts (amb excepció d’aquells que no s’hagin fet les proves que hauran de mantenir aquestes mesures de seguretat durant catorze dies). Quan se surti de l’aula caldrà, sempre i quan tinguin més de sis anys, posar-se la mascareta i que es respectin els circuits establerts a les escoles. A més, al pati i al menjador haurà d’haver aquest distanciament entre classes i, en cas que a les escoles no es pugui garantir la distància de seguretat, s’establiran torns. Quant al transport escolar, funcionarà normalment i es considerarà que els alumnes que viatgen sempre en un mateix autobús són un nucli de convivència. Pel que fa als que fan servir el bus lliure, és a dir, el transport públic, caldrà tenir en compte l’aforament del 50% que hi ha actualment, amb la qual cosa és possible que alguns centres estableixin un decalatge en l’entrada tenint en compte aquestes limitacions de capacitat.

Per garantir que aquest funcionament es pugui implantar de la manera descrita, des del Govern s’ha dissenyat un protocol que preveu la realització del cribratge a alumnes i personal educatiu. L’objectiu, tal com ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, és “doble” ja que, per una banda, es vol “garantir un retorn segur a les aules” i, de l’altra, s’aprofitarà aquest control per "tenir una fotografia de com està la població” en un “moment crític” com és el retorn de les vacances d’estiu. El cribratge, tal com s’ha esmentat, començarà el dia 31 d’agost amb el personal educatiu i a banda de l’’stop lab’ dels bombers se n’habilitaran dos més, en un lloc encara per definir, i que estaran oberts durant dotze hores. Totes les famílies rebran una carta comunicant la possibilitat de fer-se aquesta prova que serà voluntària. Consistirà en una TMA faríngea (no nasal) i un test serològic (una punxada al dit). El titular de Salut ha “apel·lat” una vegada més a la “coresponsabilitat” de la població a seguir aquestes proves ja que ha recordat que és important per “minimitzar el risc de tancar aules”. I és que un cop feta la prova es podrà garantir que els alumnes que integren una classe, i els professors, no tenen el virus. Tal com s’ha esmentat, aquells que no es facin el test hauran de ser a l'aula amb mascareta i mantenint una distància de seguretat amb la resta. Les proves es faran de manera esglaonada tenint en compte que l'inici del curs arrenca amb els més petits el dia 9 de setembre però que el retorn serà progressiu fins al 14, quan s'incorporaran els més grans.

Un cop comenci el curs escolar, si es dona un cas dins un grup de convivència, el que es faria és aïllar aquell grup i fer les proves escaients per determinar els que estan malalts i els que no. De fet, aquest funcionament per grups de convivència, ha detallat Martínez Benazet, el que permet és aïllar les persones que l'integren però no haver de prendre mesures més dràstiques com podria ser tancar el centre educatiu. I és que quan una persona forma part d'un grup de convivència és molt més ràpid detectar els contactes i procedir a fer les proves escaients per verificar si hi ha més malalts. A banda d’aquest cribratge inicial el que es preveu és poder fer proves de manera mensual però no ja a tot l’alumnat sinó a grups més reduïts.

El titular de Salut ha manifestat que aquest protocol s’empara en el model escollit pel país per a la detecció i el diagnòstic ràpid de casos per evitar haver de fer confinaments. “És un model dirigit a ser més ràpids que el virus”.



Diferents escenaris

Vilarrubla ha volgut incidir que aquest és el protocol que hi ha pensat a hores d’ara però que des del centres també s’ha treballat en altres escenaris com podria ser el d’haver de treballar amb grups reduïts de quinze o deu alumnes (en funció de l’edat). En aquest sentit, s’ha parlat també amb els comuns per poder saber quines infraestructures estarien disponibles en cas que calgués fer aquests grups reduïts. La ministra d'Educació ha posat com a exemple cinemes, biblioteques, pavellons esportius o centres de congressos. També ha recordat que hi ha espais buits en algunes escoles, com la de Ciutat de Valls, que també podrien ser ocupats.

Pel que fa a les activitats extraescolars, el titular de Salut ha manifestat que hi ha l’experiència de l’estiu, en què no hi ha hagut cap contagi i, a més, com ha afegit Vilarrubla, es farà omplir a les famílies unes fitxes per saber quins contactes tenen els infants fora de les escoles per tenir ràpidament els contactes localitzats. Pel que fa a activitats com l’esquí escolar, la titular d’Educació ha dit que s’intentarà mantenir però també ha recordat que encara falten mesos i que caldrà veure l’evolució de la pandèmia.