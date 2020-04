El Govern insisteix en la "necessària" participació de la ciutadania en els tests d'anticossos

El Govern ha demanat aquest diumenge a tota la població que participi en el doble cribratge poblacional que començarà dimecres vinent. El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha encoratjat la ciutadania a què "entenguin la bondat del projecte", recordant que és únic al món i totalment necessari per sortir de la crisi sanitària. També ha apel·lat els infants perquè, en aquests moments, "tenen un gran paper" per fer tornar tot a la normalitat. Fins ara ja s'han inscrit més de 51.000 persones, el que suposa dos terços de la població, però encara no són suficients. El nombre més gran d'inscrits possible ajudarà a l'executiu a passar, més endavant, d'un confinament total a un de selectiu que només tindrà incidència sobre els més vulnerables.

Des de Salut s'ha detectat que encara hi ha qüestions entre els ciutadans que generen dubtes. Així doncs, ha recordat que les proves que iniciarà el Principat detecten els anticossos, que són "les nostres defenses davant del virus", i que es cataloguen com a IGM i IGG. Malgrat que aquesta tècnica no serveix per a diagnosticar la malaltia de manera precoç, Martínez Benazet ha assegurat que "és la tècnica adequada", ja que en quant es detecti una IGM positiva en una persona (al voltant de cinc dies) immediatament se l'aïllarà a ella i els seus contactes i es faran les actuacions sanitàries pertinents, com és el cas de la prova PCR.

Pel que fa a la polèmica generada arran d'algunes veus que critiquen no poder tenir els resultats dels tests al moment, Martínez Benazet ha indicat que, en la major part dels casos, "el resultat és la suma del resultat de les dues proves" i, per tant, ha d'haver-hi un espai de temps de quinze dies per al període d'incubació i l'aparició de símptomes. El titular de Salut ha argumentat que no es tracta de cap estratègia d'amagar informació, sinó que té a veure amb la interpretació que s'ha de fer sobre els resultats. A més, ha manifestat que l'operativa no va encaminada cap a la creació d'un passaport sanitari, sinó que la seva finalitat és detectar casos, controlar el virus, i tenir informació científica per continuar aplicant excepcions al confinament.

El Govern ha reiterat que els comportaments cívics de la població i la seva participació en els tests massius són de cabdal importància per garantir, per exemple, la tornada a les escoles previstes per a l'1 de juny. Les pròximes excepcions al confinament també dependran de la tensió que hi hagi en aquells moments a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i l'evolució de les corbes epidemiològiques. Per aquest motiu, ha insistit en el fet que la població es faci les proves. Tal com va assenyalar aquest dissabte, el ministre ha tornat a detectar persones insolidàries practicant esport durant les hores no permeses i fent un ús incorrecte de la mascareta. Per tot plegat, ha tornat a demanar responsabilitat perquè "ens hi va molt".

Actualització de les dades sanitàries

Aquesta ha estat una nova jornada en què el país no ha hagut de lamentar cap mort per Covid-19. Els casos totals se situen en 740, dels quals 326 són actius. Les defuncions, per tant, es mantenen en 40 i les persones curades ja són 347. Una de les dades preocupants són els 49 professionals de la salut que a hores d'ara estant infectats i cinc més que pertanyen als cossos especials. Dels 78 darrers resultats rebuts 51 han estat negatius i 27 positius.

A l'hospital hi ha 32 pacients que tenen la malaltia, 16 són a l'UCI i 12 requereixen ventilació mecànica. A planta hi ha 16 pacients. Pel que fa al Cedre, segueixen tenint el virus 32 persones, 12 són provinents del centre sociosanitari Salita i 7 es troben pendents de rebre la negativitat de les proves PCR.

Benazet ha detallat que "més o menys" la situació es manté estable però ha recordat que és vital no saturar l'UCI. A banda dels 16 pacients actuals, s'han de sumar les dues persones que es troben en estat greu després de l'incendi d'aquest dissabte a l'avinguda Carlemany. Per aquest motiu, ha demanat tenir "molta cura" per no estressar el sistema sanitari.