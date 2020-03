Crida dels comuns a fer una correcta gestió de les deixalles

260x366 El cartell que han fet els comuns. El cartell que han fet els comuns.

Els set comuns han demanat que davant la situació de crisi sanitària que viu el país la ciutadania adopti de manera "rigorosa" un seguit de mesures relatives a les deixalles i les escombraries, en benefici de tots. Així, recorden, entre d'altres qüestions, que cal dipositar tots els residus dins de bosses tancades i aquestes dins del contenidor per tal de facilitar la recollida de les escombraries. I és que informen que la concessionària del servei ha detectat un "increment significatiu" de ciutadans que dipositen la brossa al terra i no dins dels contenidors, i això alenteix el procés de recollida.

També recorden que els tovallons de paper, mocadors, vaixelles d’un sol ús o altres elements similars, s’han de dipositar sempre a la brossa i en cap cas als contenidors de recollida selectiva. Aquest tipus de residus no són, pel moment, reciclables.

Els comuns també demanen a la ciutadania que respecti els dies i els horaris de retirada dels residus per evitar acumulació en punts de recollida i facilitar la neteja dels contenidors i dels punts verds.

A més, es recorda als usuaris que, durant els dies de contenció per evitar la transmissió de la Covid-19, que no deixin objectes voluminosos (matalassos, mobles, televisors, etc) a la via pública per evitar, així, possibles problemes d’emmagatzematge d’aquests residus.

A més, informen que a petició del ministeri de Medi Ambient, i com a mesura de contingència, els set comuns no portaran els residus al Centre de tractament de residus, Ctrasa, per la qual cosa tanquen temporalment les deixalleries comunals. Per aquest motiu, recorden que els comuns que habitualment ofereixen el servei de recollida de residus voluminosos a la via pública anul·len temporalment aquest servei.



I afegeixen que en funció de l'evolució de la situació es reserven el dret de modificar la freqüència i els horaris de la recollida dels residus.