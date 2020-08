Crida del moviment Ad.hoc per fer una àgora a finals d'agost

Tot i que encara generen més preguntes que respostes, el nou moviment Ad.hoc té clar què no vol per al país. No vol massificar els espais naturals ni convertir-los en "parcs temàtics amb trenets, ponts tibetans o telefèrics"; no vol que desapareguin les bordes, no vol que la terra agrària es vengui a la constructora que millor pagui, ni vol una economia entregada que oblidi el ciutadà i s'entregui al turista.

Però què vol, doncs, Ad.hoc? Després que fessin la seva presentació en societat fa uns dies, el mitjà ANA Economia ha entrevista la seva representant per conèixer més a fons el nou model econòmic que proposa l'agrupació. La seva portaveu, Diana Torra, ha avançat que a finals d'agost convocaran una reunió pública, oberta a tothom, per recollir els neguits i visions de la ciutadania. Fins ara, plantegen més incògnites a l'aire que no pas propostes fermes, però està clar que Ad.hoc s'allunya del sistema capitalista que regna al Principat i aposta per "canvis forts".

Torra es pregunta sobre la necessitat de massificar la natura i convertir-la "en un instrument per al turisme, si ja de per sí el nostre entorn és extraordinari". "No seria millor que guardem aquests recursos que es volen fer servir, per exemple, per construir el pont tibetà i l'invertim en les necessitats reals de la societat?", afirma. En relació amb això, aposten pel turista que vulgui un contacte més equilibrat amb el medi ambient, fomentant els càmpings i habilitant espais sostenibles per a les caravanes i furgonetes.

La vocal del moviment també exemplifica el que denuncien amb el cas del nucli de Pal. "Estant fent una urbanització que trencarà amb l' urbanisme tradicional de la vila", i afegeix, "o si vas de Llorts a El Serrat, allò s'està convertint en un túnel d'edificis...". I és que el creixement immobiliari és un dels altres punts forts d'Ad.hoc. "Aquest creixement ilimitat que estem fent té un recursos limitats... mira Andorra la Vella, gairebé no hi queden bordes... abans quan entraves al país, tot eren camps de pastura i conreu", lamenta.

Per últim, tot i estar segurs que "tant el Govern com els comuns volen el millor pel país", demanen que es deixi de comparar Andorra amb altres ciutats com Barcelona o París, ja que "són grans ciutats que res tenen a veure amb el model que podem crear nosaltres amb els recursos dels que disposem".