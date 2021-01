Crida a la població escolar a cribrar-se

Salut ha llençat una crida als alumnes i al professorat perquè utilitzin els cribratges periòdics per detectar positius. D'aquesta manera s'evitarà el tancament de més aules i també ajudarà a fer el control de la pandèmia al país "donat que la situació de l'alumnat ens permet fer una fotografia de la societat" i poder determinar brots a les famílies, ha expressat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Sobre aquests cribratges amb test d'antígens amb fosa nasal anterior, ha recordat que es tracta d'una prova poc invasiva que no presenta cap risc i tan sols pot provocar petites molèsties.



Tot i així, el Govern ha adquirit uns hisops més gruixuts perquè aquestes petites molèsties desapareguin. També ha demanat a la societat que es facin autotest d'antígens abans de qualsevol reunió i ha recordat que l''stop lab' per fer-se TMA continua estant disponible. El ministre ha expressat aquesta crida a la prudència i a seguir-se cribrant aquest dimecres en la roda de premsa d'actualització sanitària quan ha anunciat que el British College s'ha vist obligat a tancar per la manca de professorat, després que tres mestres hagin donat positiu i també s'hagi hagut de confinar altres docents per ser contactes. De moment, només hi ha un alumne positiu dels 101 que té el centre.