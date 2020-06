Mala maror a les xarxes socials de la policia

Una usuària de la xarxa social Facebook ha denunciat aquest dimecres a través d’aquesta plataforma la manera com el 'community manager' del servei de policia estaria gestionant el Twitter. En una explícita publicació assegura que la persona encarregada de gestionar el compte oficial del cos policial l’utilitza suposadament “per c ontestar en el seu nom a tothom que li fa la més mínima crítica".

La dona, que s’identifica com a treballadora del cos de Policia, adjunta en la seva publicació una captura de pantalla on s’hi mostra que hauria estat blocada i que en voler seguir el compte li apareix un missatge on s'especifica que "a petició d'aquest usuari no tens permès seguir-lo".

En la mateixa publicació explica que el 'community manager' no dubta en blocar "a altres policies i ciutadans" que, per altra banda, "tenim tot el dret a accedir a un compte públic". En el text afegeix que aquesta circumstància "no és cap novetat", i afirma que la Batllia també és coneixedora de la problemàtica. "Hauria de tallar-se una mica, ja que el compte de la Policia és d'un organisme públic i oficial, i no el seu compte personal. Com a ciutadana tinc tot el dret a accedir-hi", argumenta.