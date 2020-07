La Cortinada estrena parc infantil

El nucli de la Cortinada, a Ordino, disposa d'un nou parc infantil més gran i amb més instal·lacions que l'anterior com a resposta a les reivindicacions i demandes dels veïns d'aquesta població, la segona més gran de la parròquia. El passat dia 1 de juliol es va obrir el parc i aquest dilluns el cònsol major, Josep Àngel Mortés, i la cònsol menor, Eva Choy, han fet la presentació d'aquesta nova infraestructura. "Hem estat un anny per tenir el parc enllestit i l'havíem d'obrir al mes de març, just la setmana que es va decretar el confinament", ha comentat Mortés, que ha assegurat que no tenen pensat fer cap inauguració oficial perquè el més important és que estigui obert de cara a la gent i que els infants en puguin gaudir.

El nou parc està situat on hi havia la pista esportiva, l'antic parc i l'antic aparcament de la Cortinada. Mortés ha comentat que des que van poder fer el nou aparcament, es va poder eliminar l'antic, que correspon a la part baixa del parc i disposar d'aquesta zona de 1.000 metres quadrats. "Ha estat un gran avenç pels infants de la parròquia". D'altra banda, el parc també ha estat construït amb desnivells perquè agafa una part de la muntanya i degut això, el cost total de l'obra ha ascendit fins als 400.000 euros, ha indicat Mortés.

En aquesta part alta, hi ha un espai de repòs i de pícnic pels pares perquè puguin controlar la canalla i el desnivell generat s'ha aprofitat per col·locar uns tobogans i una tirolina. A més, tot el parc es troba envoltat amb tanques de protecció perquè els més petits no vagin directes a la carretera i només hi ha una entrada per tot el parc, que es trobarà sempre obert.