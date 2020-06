Cues per accedir als comerços en el primer matí de reobertura

El Principat ha entrat aquest dilluns en la darrera fase d'obertura de les activitats econòmiques i ho ha fet deixant una imatge de cues per accedir a alguns comerços, sobretot pel que fa al sector tèxtil. La limitació dels aforaments en les botigues de roba ha provocat que a mig matí s'hagi pogut veure un elevat nombre de persones, totes elles amb mascareta i respectant la distància de seguretat d'1,5 metres, esperant al carrer abans d'accedir a alguns establiments. Un cop dins de la botiga, és obligatori la desinfecció de les mans gràcies al gel hidroalcohòlic i els guants que facilita el mateix comerç. Pel que fa a la restauració, s'ha pogut veure algunes persones a les terrasses esmorzant, tot i que, en general, l'afluència no ha estat molt nombrosa.

Malgrat que hi ha establiments en què la reobertura està suposant una atracció pel públic, hi ha altres que no viuen la mateixa situació. Els propietaris d'alguns comerços que ofereixen productes d'electrònica han assenyalat aquest dilluns que, al llarg del matí, no han rebut la visita de gairebé cap comprador i, per tant, estan dedicant la primera jornada d'obertura a una desinfecció minuciosa de tots els espais. Precisament, el propietari d'un d'aquests establiments ha assegurat que fins que no es faci efectiva l'obertura de la frontera espanyola per part de l'Estat veí no es començarà a omplir la caixa. "El 80% dels clients que rebem són d'Espanya", ha indicat, per la qual cosa "surt més car obrir que tancar", ja que hi ha despeses directes a les quals s'ha de continuar fent front. Aquest fet hauria de ser contrari a la situació dels comerciants del Pas de la Casa, ja que poden donar sortida als seus productes gràcies a l'entrada de visitants i turistes francesos.

La imatge de cues en algunes botigues xoca també amb la persiana baixada de molts altres establiments. Tot i que aquest dilluns és un dia festiu i un dels incentius principals per a l'impuls d'aquest sector econòmic són les rebaixes que avui s'enceten, hi ha hagut altres botigues de roba, comerços d'electrònica i òptiques que han decidit no obrir, probablement a l'espera de rebre turistes provinents de les dues fronteres per tal de tancar cada jornada amb beneficis.

La tornada a la 'nova normalitat' començada aquest dilluns permet la incorporació a la feina dels 13.060 assalariats que encara restaven per fer-ho després de les dues primeres fases. Tot i això, segons va assenyalar la setmana passada el cap de Govern, Xavier Espot, encara hi haurà molts treballadors que "tindran una suspensió temporal del contracte de treball o una reducció de la jornada laboral".