Cues a l'exterior del Servei d'Immigració

El dimecres passat el Govern va informar que allargava els permisos de residència dels temporers fins al 15 de juny. Ara bé, aquest cop la renovació no es pot fer de manera virtual com fins ara i els temporers han de desplaçar-se fins al Servei d'Immigració a renovar-lo. Aquest nou decret, que va sortir publicat al BOPA el 29 de maig, obliga els temporers a anar presencialment al servei en un marge de cinc dies i, per aquest motiu, aquest dimarts al matí s'han pogut observar llargues cues davant l'oficina.

Els cinc dies per renovar els papers dels temporers juntament amb les limitacions per mesures de seguretat a l'interior de l'edifici, estan provocant que s'hagin vist aglomeracions a l'exterior del Servei d'Immigració. A més, pel que s'observa en la imatge, l'elevat nombre de persones que es troben a l'exterior tampoc estaven respectant les mesures de distanciament d'1,5 metres i alguns tampoc seguien la recomanació de l'ús de la mascareta.