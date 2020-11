Cursa solidària amb l'Unicef

OTSO ha lliurat a Unicef Andorra un xec d’un total de 110 euros corresponent a la donació d’un euro per cada inscripció a l’OTSO-25K Andorra del mes d’octubre. Aquest donatiu es destinarà a la campanya que l'Unicef té en marxa a tots els països afectats per la pandèmia de la Covid-19.

Tal com recorden des de l'ONG aquest donatiu és una acció més dins el conveni de col·laboració signat el mes de juny entre OTSO i Unicef Andorra. La primera va ser la posada a la venda d’una mascareta solidària que es pot trobar a la mateixa web www.otsosport.com a un preu de 15 euros. La donació (del 25% del preu de venda) per la compra de les mascaretes es convertiran en ' Inspired Gifts', regals que salven vides, concretament en pastilles de sabó i guants per protegir de la Covid-19 als infants i a les seves famílies així com al personal sanitari. A dia d’avui ja se n’han venut més de 125 unitats. I la segona acció va ser la donació de 300 euros corresponents a les inscripcions a la cursa OTSO-Travessa d’Encamp que va tenir lloc el 17 de juliol.

La directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch, ha agrait la donació d’OTSO ja que ajudarà l'ONG a continuar donant resposta a la campanya per prevenir la Covid-19. Per la seva part, Jordi Solé, president i fundador d’OTSO, també fa una valoració molt positiva d’aquesta acció. “Des la nostra empresa estem encantats de poder col·laborar en el projecte 'Inspired Gifts' i fer la donació a l'Unicef Andorra per poder posar el nostre granet de sorra en la prevenció de la Covid-19 i, alhora, protegir als infants i al personal sanitari", ha manifestat.