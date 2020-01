Cyril Despres i Mike Horn, un tàndem inèdit pel Dakar 2020

I va sumant participacions en el Dakar. Aquest 2020 sumarà la vintena, de les quals des del 2001 ha tingut una vinculació estreta amb el Principat. Cyril Despres ha guanyat cinc edicions de l’emblemàtica prova de raids (2005, 2007, 2010, 2012 i 2013), totes en la modalitat de motos. En el 2015 va deixar les motos per participar a l’aventura dakariana en cotxes amb la marca Peugeot, amb la qual ha competit en les darreres quatre edicions. Acostumat a lluitar per la victòria de totes les proves en què participa, enguany trencarà motllos. Sortirà de la seva zona de confort per endinsar-se en un nou projecte de la categoria ' Side by Side', amb la marca que sempre li ha donat suport, Red Bull.

L’esportista francès de 45 anys i resident a Andorra prendrà part en el Dakar 2020, amb Mike Horn, un aventurer francès, que poca cosa sap de motor de competició, raids i dunes. Però sí que és tot un esportista modèlic. Horn, que actualment està completant un dels seus reptes més agosarats com és donar la volta al món caminant, deixarà aparcada la seva aventura a Noruega, per viatjar aquest divendres, dia 3 de gener, a l' Aràbia Saudita i iniciar aquesta nova aventura. Passarà dels -20ºC als 30º, sense fer cap aclimatació. Horn pujarà al vehicle amb quinze quilograms menys del que seria el seu pes habitual, a causa de la duresa del repte que estava portant a terme però, segons indica el propi Despres, “dir que no sortirem a guanyar seria mentir ja que conec a Horn de fa 15 anys”.

El pentacampió té clar que haurà de canviar la seva mentalitat sobre la prova, ja que sempre ha estat en equips punters on només aspiraven a la victòria final, tant en motos com en cotxes. El seu nou vehicle, un prototip que té de velocitat màxima 130 quilòmetres per hora, és similar a “un Twingo, sense arribar a un Clio”, explica Despres. El pilot resident a Andorra ha reconegut que ha fet un treball intens per dotar d'estabilitat al vehicle, molt més lleuger i àgil, dels que ha conduit mai. En aquest sentit, Despres ha explicat que “hem treballat molt en les suspensions i en el xassís, perquè la intenció es que des de la sortida fins a l'arribava de l'especial el cotxe pugui anar a 130 quilòmetres per hora”.

Despres i Horn participaran enla modalitat 'Side by Side', una subcategoria de cotxes en què tots tenen unes característiques similars. Per la prova dakariana hi ha comptabilitzats un total de 50 participants en aquesta modalitat, que edició rere edició va guanyant més adeptes al reduir el consum de carburant, ser més lleuguer, contaminar menys el medi ambient i tenir unes despeses inferiors. D'aquesta manera, l'estil de conducció, la protecció de la mecànica i una bona navegació seran claus per arribar cada dia a la línia d'arribada.

Cyril Despres analitza la que serà la seva vintena participació a la prova que organitza l' ASO (Amaury Sport Organisation) dient que "imaginar que no anem allà per guanyar, és una broma. Ja sé com funcionarà això des del primer quilòmetre", en referència a l'estil competitiu que sempre l'ha caracteritzat, on també inclou Mike Horn. El resident andorrà sempre ha estat lluitant per la victòria final, sigui a la modalitat que sigui. Per aquesta edició li serà complicat. Despres comenta que "hi ha vehicles que tenen 400 CV sense limitacions que agafen 190 km/h i nosaltres a 130 km/h serà complicat estar al capdavant de la carrera de cotxes". De totes maneres, el pilot afirma que "caldrà esperar després del primer dia per saber si podem estar entre els trenta primers". El pentacampió del Dakar reconeix també que "estar entre els 20 primers o si hi ha un dia complicat i ens fiquem entre els deu primers, ja seria un enorme èxit".

El Dakar trepitja per primera vegada l' Aràbia Saudita. "Serà una prova molt més ràpida i tècnica que les darreres edicions a l'Amèrica del Sud", explica Despres, que afegeix que "amb menys dunes i molts més quilòmetres, cal tenir present que hi haurà un total de mil quilòmetres durant el ral·li". En aquest sentit, el pilot francès ha reconegut que "Mike [el seu copilot] no té ni idea del que l'espera, però sí que m'ha dit que anirà al 200%".

D'aquesta manera, del 5 al 17 de gener, una nova edició del Dakar tindrà lloc a l'Aràbia Saudita, amb sortida a Yeda i l'arribada final a Qiddiya. Per davant dotze etapes plenes de sorpreses on, novament, hi haurà representació andorrana.