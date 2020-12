L'Araceli, de 96 anys, és la primera persona que rep la vacuna a l'Estat

"A veure si podem aconseguir que aquest virus se'n vagi. La cosa important és que tothom estigui bé". Amb aquest missatge i després de fer-se el senyal de la creu per curar-se en salut, Araceli Rosario Hidalgo Sánchez, de 96 anys, s'ha convertit en la primera persona a l'Estat que ha rebut la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Ha sigut a la residència pública Los Olmos de Guadalajara (Castella-la Manxa), la ciutat on van arribar ahir dissabte les primeres 9.750 dosis comprades conjuntament amb la Unió Europea.

"Tant de bo puguem vacunar tota la població", augurava l'Araceli després de rebre la primera dosi d'una sanitària. Més que la punxada, el que l'ha neguitejat ha sigut l'atenció mediàtica, però com deia Mónica Tapias, tècnica de cures auxiliars d'infermeria des de fa deu anys en aquest centre i des d'avui primera sociosanitària vacunada a l'Estat, ho han fet per donar exemple i "animar la majoria de la gent" a posar-se-la, perquè ja "s'ha mort molta gent".

El ministeri de Sanitat ja ha advertit que segurament hi haurà efectes secundaris, però els ha inclòs dins la normalitat i ha emfatitzat que rebrà la vacuna molta gent gran que pot tenir complicacions o fins i tot morir per altres patologies alienes a la vacuna. Tant l'Araceli com la Mónica, que és també la treballadora més jove de la residència, s'han esperat durant quinze minuts després de rebre la vacuna per veure si tenien una reacció adversa però no han notat res especial. "No he sentit res, ara veurem què tal", assenyalava la nonagenària orgullosa de formar part d'un moment històric a Europa.

Illa: "La vacuna és el principi de la fi, que serà la immunització total"

Pfizer ha rebut l'aval de l'Agència Europea del Medicament aquesta setmana per poder engegar una campanya massiva que ha començat simultàniament a tota la Unió Europea aquest diumenge. Per al govern espanyol representa veure "la llum al final del túnel" o "el principi de la fi, la immunització total", com assenyalava aquest diumenge el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una roda de premsa des de Barcelona que ha fet íntegrament en castellà. Però encara vindran mesos de molta incertesa.

En primer lloc, el ministre ha recordat que l'Araceli i la Mónica no estaran completament immunitzades fins d'aquí 28 dies, una setmana després de rebre la segona dosi de Pfizer. I, en segon lloc, Illa s'ha mostrat "preocupat" perquè la incidència i els índexs de rebrot no han parat d'augmentar en moltes comunitats des del pont de la Puríssima i caldrà veure el primer balanç després del llarg pont de Nadal i Sant Esteve, així com els efectes en termes de contagis que suposin les celebracions en família d'aquests dies.

Pel que fa als primers casos detectats de la soca britànica a la Comunitat de Madrid, Illa ha assenyalat que s'estaven "avaluant" amb les autoritats sanitàries i ha recalcat que, en tots els casos, van ser persones que van entrar a Espanya amb avió amb una PCR negativa –una manera de respondre a les crítiques de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso–. Amb tot, no s'ha mullat sobre si caldria prendre mesures addicionals i ha emfatitzat que es tractava de casos "lleus".

Les dosis de Pfizer van arribar ahir dissabte puntualment amb un camió provinent d'Alemanya a Castella-la Manxa, que es va fer servir de base per repartir-les a totes les comunitats autònomes per començar simultàniament aquest diumenge la vacunació. A partir d'ara està previst que Espanya en rebi un carregament de 350.000 dosis setmanals, d'acord amb el repartiment per població que n'ha fet la Unió Europea.

La previsió del ministeri de Sanitat és que en dotze setmanes es completi la immunització de 2,29 milions de persones. Es tracta primer de les que viuen en residències de gent gran i amb discapacitat, els seus treballadors i també les persones dependents no institucionalitzades, com també el personal sanitari a primera línia. No en rebran només una dosi, sinó que la vacuna de Pfizer està pensada per completar la immunització al cap de les tres setmanes.

A Catalunya s'ha administrat la primera vacuna a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet, que no té casos de covid. Aquest cap de setmana la Generalitat n'ha rebut 1.595 dosis. La vacuna de Pfizer s'ha batejat com a Comirnaty: necessita guardar-se congelada a -70 graus centígrads, però les dosis que repartirà la farmacèutica setmanalment tenen una vida de cinc dies en una nevera, la qual cosa no requereix una gran infraestructura dels centres de salut si les administren tal com està previst.