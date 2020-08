Darrer balanç: 13 nous positius i tres persones ingressades per Covid-19

El ministre portaveu, Èric Jover, ha confirmat aquest dimecres a la tarda l’actualització de dades referents a la Covid-19: amb 13 nous casos en les darreres hores, i dues persones més que han estat ingressades i que se sumen a la que ja era a l’Hospital des del cap de setmana. Així, Andorra supera ja el miler de positius des de l’inici de la pandèmia, amb 1.024 casos, 96 dels quals són actius. Des d’ahir s’han recuperat sis persones. Dels nous positius, n’hi ha una desena que són contactes identificats, i tres dels quals hores d’ara s’està esbrinant de quin brot provenen.



Jover s’ha referit a les queixes dels usuaris pel col·lapse en la recepció de trucades per donar cita prèvia per fer-se les proves de diagnosi. “Hem tingut una saturació de la centraleta telefònica per demanar cita per fer-se la prova”, ha reconegut el ministre portaveu, qui ha avançat que des d’aquest mateix dimecres a la tarda doblaran la plantilla que atén les trucades. Jover ha indicat que no es tracta d’una saturació en la capacitat de realitzar els tests: “S’estan fent una mitjana de gairebé 400 proves diàries, i tenim una capacitat per fer-ne gairebé un miler, per tant, la saturació era en la centraleta”. Fins ara se n’ocupaven dues persones, i des d’aquest dimecres passen a ser quatre.



Finalment, Jover a indicat que “amb l’Alt Urgell tenim una mobilitat especial, ja sigui per activitats d’oci o professionals. Estem fent un seguiment de la situació que pateix aquesta zona i estem en contacte amb les autoritats d’aquesta regió per ajudar en allò que faci falta.