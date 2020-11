Darrera campanya de donació de sang fins dimecres

La Creu Roja Andorrana inicia aquest dilluns la quarta i darrera campanya de donació de sang. Com l'anterior, estarà activa al llarg de tres dies (des d'aquest dilluns fins al dimecres), de les 11 a les 14 hores i de les 16.30 a les 21.30 hores al Prat del Roure, a Escaldes-Engordany.

L'excepcional situació d'enguany ha fet que durant la tardor la necessitat de sang sigui alta amb la represa d'intervencions ajornades durant el confinament. Per això, tot i que l'anterior campanya es va celebrar fa tot just dos mesos i va tenir una gran resposta de la ciutadania, amb un total de 382 donacions, de les quals 340 van ser aptes, la Creu Roja ha volgut tornar a fer una crida als donants i fer una quarta campanya, amb la qual s'iguala el nombre de les que es van fer l'any passat.

L'organització recorda que la pandèmia ha obligat a instaurar la cita prèvia per donar sang. Les persones que vulguin donar s'han d'inscriure a la web www.donarsang.gencat.cat per saber quan els tocarà acudir al centre. A la campanya de setembre ja es va comprovar que tothom entenia que aquest protocol, juntament amb la resta de mesures sanitàries que s'han adoptat, són mals menors per evitar un mal major.

Aquestes altres mesures són la ubicació de les campanyes en espais amplis que permetin distàncies mínimes d'1,5 metres entre les persones, la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans d'entrar a l'espai de donació, el lliurament d'una mascareta i d'un bolígraf d'ús exclusiu a cada donant, la desinfecció de la llitera de donació entre donant i donant, i la protecció amb un teixit no-teixit. Pel que fa als professionals sanitaris que atenen els donants, el protocol preveu el canvi de guants entre donació i donació, l'ús de mascareta i el rentat de mans constant.

Amb tot, la Creu Roja Andorrana insisteix en la importància de seguir donant de manera regular, alhora que agraeix la col·laboració de tots els implicats en fer possible aquestes campanyes. Un cop finalitzada aquesta darrera, l'organització farà públic el balanç total de donacions de l'any, així com el calendari de campanyes del 2021.