Del pont de l'Aldosa a la Farga Rossell, pel nou camí ral

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, i la cònsol major de la Massana, Olga Molné, han inaugurat oficialment aquest dijous la quarta fase del camí ral de la Massana, que uneix el pont de l'Aldosa amb la Farga Rossell, i permet arribar fins a Ordino passant pel camí de Santa Caterina. El tram remodelat té una llargada de 150 metres i l'actuació ha suposat un cost de 135.000 euros. Les obres s'han pogut posar en marxa després que el quart hagi fet una cessió anticipada del terreny pel qual transcorre el camí.

Segons Molné, aquest nou tram suposa "un valor afegit per a la parròquia", sobretot després del confinament, ja que fins i tot "hi ha persones que l'utilitzen diàriament per anar a treballar". Després d'aquesta actuació, només caldrà rehabilitar un darrer tram a la parròquia, ubicat a continuació de la Prada de Casa Teixidó, i que "uneix aquest camí ral amb el que va fins a Sant Antoni". Tot i això, Calvó ha explicat que aquestes obres no es faran fins a l'any vinent, ja que encara s'ha de signar el conveni pertinent entre el Govern, el comú i la propietat, així com fer el disseny del projecte. Malgrat que encara falta fer aquesta actuació, la titular de Medi Ambient ha recordat que actualment hi ha habilitat un pas provisional que permet el trànsit de persones.

L'executiu va aprovar el pla sectorial d'infraestructures verdes el 25 de juliol del 2018. A banda de connectar les parròquies altes amb el centre del país, l'objectiu de l'administració és promocionar i fomentar el senderisme i el turisme de muntanya, millorar la connectivitat dels espais d'interès cultural i acostar la natura als ciutadans d'una manera fàcil i accessible.