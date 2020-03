Denuncien pujades de preu desorbitades en productes de primera necessitat

Alguns establiments que poden seguir oberts al públic perquè venen productes de primera necessitat estan aprofitant la situació per multiplicar els preus. L’ARA Andorra ha pogut comprovar, visitant algun d’aquests negocis o trucant-hi, que la crisi de la Covid-19 ha esdevingut una oportunitat per incrementar la facturació a costa de la desesperació de molts ciutadans.

Segons ha pogut constatar aquest mitjà, en alguna farmàcia –una minoria- es demanen fins a 30€ per unes mascaretes i fins a 90€ per 5 litres d’alcohol de 98 graus, productes que habitualment no costen ni una desena part d’aquests imports.

A banda d'alguns casos de pujada indiscriminada de preus, el cert és que la majoria d’establiments respecten les tarifes habituals. La imatge que acompanya aquesta informació s’ha fet viral a les xarxes, on cada cop hi ha més persones que reclamen solidaritat envers la picaresca i l'oportunisme d’alguns.