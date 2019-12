Desallotjada la sala d'espera d'Urgències per un incident amb gas-pebre

El fet que una persona hagi ruixat amb gas-pebre la sala d’espera del servei d’ Urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell ha obligat a desallotjar-la durant una estona aquest dilluns.



Tal com informen des del servei andorrà d'atenció sanitària (SAAS) els fets han tingut lloc aquest dilluns a la tarda. La circumstància que aquesta persona hagués llençat aquest producte, ha provocat que les persones que s’esperaven per ser ateses al servei d’urgències haguessin de ser desallotjades mentre es ventilava la sala. Segons informen des del servei d’atenció sanitària no hi ha hagut cap afectació important per a aquells pacients que eren en aquell moment en aquest espai i cap ha hagut de ser atès de manera urgent. Arran d’aquests fets, des del SAAS ja s’ha anunciat que es prendran “les mesures oportunes”.