Descens d'afluència de visitants a l'oficina de turisme d'Ordino, tot i la bona rebuda de la seva nova ubicació

A principis de juny l' oficina de turisme d'Ordino va reobrir les portes i va estrenar instal·lacions a la seva nova ubicació a la Casa de la Muntanya. Segons informen des del comú, aquest nou espai està tenint molt bona rebuda, no només pels turistes, sinó també per la gent del poble, la qual "està molt contenta amb aquesta nova ubicació en ple carrer major d'Ordino". Tot i així, la temporada de turisme a la parròquia s'ha vist molt afectada per la pandèmia de la Covid-19 i no ha estat gaire bona durant els mesos de juny i juliol. De fet, l'oficina de turisme ha patit un descens d'afluència respecte de l'any passat, un 74% menys al juny i un 46% menys al juliol. Per altra banda, sembla que l'agost està millorant la situació amb unes bones ocupacions en aquest inici de mes.

Al mes de juliol l'oficina va rebre 1.411 persones i només de l'1 al 17 d'agost ja ha superat aquest xifra, arribant a les 2.404. Per nacionalitats, el turista principal és espanyol. Així, al juliol un 63,40% dels visitants a l'oficina eren espanyols i a l'agost la xifra s'eleva fins al 81,8%. D'altra banda, el segon turista més recurrent és francès, més concretament un 17,20% del total al juliol i un 7,9% a l' agost. Des del comú també remarquen que durant aquests mesos han detectat un fort augment de visites dels residents que cerquen activitats a realitzar al país, sobretot activitats en família i excursions a la muntanya. En aquest sentit, un 7,1% dels visitants a l'oficina al juliol i a l'agost són andorrans. La resta que queda provenen principalment d'algun altre país europeu.

Quant a les activitats del comú que estan tenint més èxit aquest estiu hi ha el circuit d'orientació fix d'Ordino; el joc de recerca de la 8a clau; el joc de trobar els Tamarros d'Andorra; l'ascens a la Coma d'Arcalís amb telecabina i després excursió a Tristaina; excursions guiades al parc natural de Sorteny, al llac de l'Estanyó i al mirador del Grau de la Llosa; i la Ruta del Ferro.