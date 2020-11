Descomptes del 50% per patinar al Palau de Gel

Davant de les restriccions de mobilitat i d'entrada de visitants dels països veïns al Principat, el Palau de Gel ha activat durant el mes de novembre una promoció especial per atraure el públic resident, tenint en compte que està obert. Així, es fixa un preu especial únic per a adults i infants, de 9,5 euros, que representa un descompte de prop d'un 50% en la tarifa d'adult; i prop del 40% en el cas dels infants (nens fins a 16 anys). A més, els menors de sis anys tenen accés gratuït acompanyat d'un adult. El passi inclou l'accés a la pista de gel així com el lloguer de material (patins i casc).



Des del Palau de Gel informen que segueixen operant sota els protocols de prevenció i seguretat marcats per les autoritats sanitàries. Una de les mesures és garantir un 30% com a màxim de l' aforament de la instal·lació.



La pista de gel obre de dimarts a divendres de dos quarts de cinc a dos quarts de set de la tarda; els dissabtes de les dotze a les dues del migdia i de dos quarts de cinc de la tarda a les vuit del vespre; i els diumenges de les dotze a les dues del migdia i de dos quarts de cinc a dos quarts de vuit de la tarda.



Els residents que vulguin anar a patinar, han de fer reserva prèvia i és necessari que duguin, entre d'altres, guants i mascareta.