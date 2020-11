Desert el concurs per contractar un hotel per reubicar-hi residents de les residències

El concurs públic pel qual el Govern volia contractar establiments hotelers destinats a la reubicació temporal de residents dels centres sociosanitaris d'Andorra, com a mesura de protecció contra la Covid-19, ha quedat desert. La bona situació a les residències sociosanitàries actual després del brot de fa un mes i mig, ha fet que l'executiu no hagi tingut la necessitat d'adjudicar el concurs a cap hotel.

Per altra banda, el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) també ha fet pública l'adjudicació definitiva per part del SAAS de la contractació directa per l'adquisició de 160 reactius PCR durant els mesos de setembre i octubre per al laboratori clínic de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. L'adjudicatari ha estat Hologic Iberia, SLU per un preu de 736.000 euros en modalitat d'emergència.