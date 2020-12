Desestigmatitzar la visió sobre els joves

Desestigmatitzar i combatre els prejudicis que la societat té sobre els joves és un dels objectius del reportatge audiovisual 'Altaveu Jove'. El projecte s'emmarca dins el Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa, i la representant juvenil d'Andorra i autora de l'audiovisual, Elisabeth Almiñana, ha explicat que el col·lectiu jove sempre "està molt generalitzat pel fet de tenir comportaments inadequats". El reportatge vol mostrar com el jovent del Principat ha viscut la pandèmia de la Covid-19 i hi han participat joves d'entre 16 a 25 anys per recollir perfils diferents, des d'estudiants de batxillerat o universitaris fins a treballadors, ha especificat Almiñana.

De fet, ha indicat que va decidir fer un projecte audiovisual perquè és "més atractiu" per aquest col·lectiu amb tot el món dels 'influencers' i 'youtubers' i "volia oferir un espai perquè fossin protagonistes i perquè la seva opinió quedés recollida i fos difosa". El projecte es va iniciar durant els mesos de juny i juliol amb una crida perquè el jovent participés i Almiñana ha confessat que esperava tenir una major participació.

Quant al reportatge, ha assegurat que mostra una part solidària del col·lectiu, però ha remarcat que durant les entrevistes li va sobtar que davant tots aquests prejudicis, els joves no tinguessin una actitud defensiva. "Em va sorprendre que ho entenguessin i que es fessin responsables que una part del col·lectiu té actituds inadequades", ha indicat l'autora, recordant que amb aquest recull de vivències també es pretén canviar la visió que la societat té cap als joves.

El projecte es va presentar al Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa el mes d'octubre i ha rebut el finançament i el suport del comú d'Andorra la Vella i del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra. En total, ha tingut un cost de 2.200 euros on hi han participat set joves del Principat. Tot i que el reportatge només té una durada de 15 minuts, Almiñana ha destacat que tenen més de 4 hores de rodatge.

El conseller d'Esports i Joventut del comú d'Andorra la Vella, Alain Cabanes, ha explicat que des del comú s'anima els joves a presentar projectes com el que ha fet Almiñana i recorda que altres iniciatives com l'Ull Nu o la batalla de rap van rebre també el suport econòmic del comú, que vol d'aquesta manera donar veu al jovent; en aquest sentit, ha remarcat que els dinamitzadors comunals "motiven els joves perquè siguin ells els que proposin aquest tipus de projectes".

Centrant-se en el documental, el conseller ha posat en relleu el fet que serveixi per visibilitzar com han viscut els joves la pandèmia de la Covid-19. "Com a adults ens esperem una resposta diferent i quan els escoltem veiem uns fets viscuts personals que ens sobten", ha destacat.

El conseller ha reivindicat la partida de 45.000 euros que la corporació comunal destina a projectes com l'Ull Nu i també a les subvencions per a joves emprenedors, perquè puguin impulsar els seus negocis. En el mateix sentit, durant la presentació, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha destacat també el projecte de Jovial i ha subratllat que des del comú es vol donar suport als joves ja que "són el futur" de la parròquia i del país.

A l'acte de presentació del documental hi han assistit joves que hi han participat exposant les seves vivències i entre les autoritats, a banda de Cabanes i Marsol, cal destacar la síndica general, Roser Suñé; el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i la consellera comunal Lídia Samarra.