Desori amb les terrasses dels bars de la capital

Hi ha alguns establiments que ja han pagat la taxa, altres que encara ho tenen pendent i un tercer grup ni tan sols ha presentat el formulari que haguessin hagut d’aportar al comú abans de la temporada d’estiu per poder disposar d'una terrassa a la via pública. Restauradors d’Andorra la Vella consultats per l’ ARA Andorra lamenten que la desinformació és a l’ordre del dia respecte a com han de gestionar i utilitzar els espais que ocupen les seves terrasses.

Al començament de la crisi sanitària diversos comuns van anunciar que enguany no es cobraria la taxa de terrasses o que es faria una rebaixa del 50% o més. D’aquesta manera es facilitava als empresaris del sector l’ampliació de l’espai i la possibilitat de posar-hi més taules. De fet, el mes de juny passat, un cop bars i restaurants van poder reobrir, els mateixos tècnics sanitaris del Govern aconsellaven als restauradors que ampliessin les zones de terrassa per garantir la distància de seguretat entre els clients, suposadament amb el vistiplau dels comuns, recordant-los que aquest any amb motiu de la pandèmia les corporacions locals donaven facilitats per ocupar més via pública i d’aquesta manera garantir la distància interpersonal estipulada.

La indignació s’ha fet ara palesa coincidint amb les últimes mesures decretades pel ministeri de Salut que han suposat una forta davallada dels ingressos de molts bars i restaurants. Malgrat aquest nou contratemps, des del comú d’Andorra la Vella s’ha recordat a alguns empresaris que han de pagar la taxa íntegrament, mentre que en altres parròquies com Escaldes-Engordany o Sant Julià de Lòria, segons restauradors d’aquests dues localitats, “se’ns ha dit que aquest any no està previst que ens cobrin res” per les terrasses.

La polèmica està servida i diversos dels empresaris consultats han anunciat que estudien organitzar-se per defensar un sector molt colpejat per la crisi. Entre altres, es vol activar una recollida de firmes i no es descarta fer un tancament total d’establiments com a mesura de protesta.