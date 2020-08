Desperfectes deliberats al refugi de Cabana Sorda

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha constatat, durant les tasques de manteniment i els controls periòdics que es fan dels refugis de muntanya, diversos desperfectes i un mal ús deliberat de part de l'equipament no guardat de Cabana Sorda. Tal com ha constatat el personal de manteniment de refugis del ministeri, s'ha trencat el pany del lavabo i a dins s'hi ha abocat grans quantitats de brossa. A més, tal com explica el Govern en un comunicat, la infraestructura també havia patit fa unes setmanes grafits a les parets. En aquests moments, el personal del manteniment ja ha recuperat l'estat òptim dels refugis perquè els excursionistes que s'hi desplacin puguin fer-ne un ús adequat.

Davant d'aquesta bretolada i per evitar que tornin a succeir fets similars, el ministeri ha decidit que presentarà denúncia davant de la policia amb l'objectiu de rescabalar les destrosses efectuades. La denúncia es farà en l'aplicació de la llei de residus per abocament de brossa en territori expressament no autoritzats i podria suposar una multa d'entre 3.000 i 15.000 euros. Des del Govern es recorda a la població que cal fer un ús adequat i respectuós de totes i cadascuna de les infraestructures públiques perquè tothom en pugui gaudir en les millors condicions.

A més, i a causa de la situació provocada per la Covid-19, l'executiu remarca que calen evitar trobades multitudinàries sense les mesures de seguretat escaients que puguin afavorir la transmissió del virus. En aquest sentit, i per tal de prevenir aquestes situacions, el Cos de Policia realitzarà inspeccions periòdiques en aquestes zones de muntanya.