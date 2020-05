Desperta Laurèdia, preocupada pel naixement dels ossos a Naturlandia

No tothom sembla haver rebut la notícia del naixement de quatre ossos bruns a Naturlancia amb satisfacció. Així sembla desprendre's de l'opinió que ha manifestat el grup de l'oposició al comú de Sant Julià de Lòria, Desperta Laurèdia, que ha expressat a través d'un comunicat la "preocupació" amb què reben aquest naixement. Així, posen en relleu que lamenten, d'una banda, "el naixement d’animals en captivitat en un parc on hi viuran la resta dels seus dies i on hi seran exposats a mode d’atracció turística" i de l'altra, afegeixen que aquest naixement "agreuja un problema que ja era molt difícil de gestionar". Així, recorden que els ossos viuen molts anys i que, per tant, "derivarà en problemes d’espai i afegirà despeses de manutenció i veterinàries a un parc ja deficitari".

Des del grup consideren que cal una reflexió sobre "quin és el futur del parc d’animals, així com el de Naturlandia en conjunt" i afegeixen que exposaran "aquests neguits al nou director del parc, amb la voluntat d’acostar posicions per a Naturlandia i que, per sobre de tot, sigui convenient per al futur de la parròquia i per la defensa de la muntanya de la Rabassa, propietat de tots els veïns i veïnes de Sant Julià de Lòria".

Recorden que els animals del parc no poden ser exportats a altres països en cas de necessitat. En aquest sentit, incideixen en el fet que "una de les premisses del Govern per autoritzar la creació del parc faunístic a la Rabassa va ser la del control de la natalitat dels animals". La mesura, asseguren, "ve donada per l’escàs marge de maniobra i els sobrecostos que afegeix al parc l’augment de població d’espècies protegides". Així, defensen que cal "cercar vies" per donar-hi "un valor ecològic real i alhora, que permetin finançar-ne part dels costos". "Una de les possibilitats que cal estudiar és la conversió d’aquesta activitat turística d’escàs valor ambiental en un centre de recuperació de fauna pirinenca", conclouen.