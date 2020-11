Despesa de 328.000 euros per a la reforma del local per ubicar els serveis corporatius del SAAS

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha adjudicat per un import de 327.908,32 euros la reforma de l'espai on s'han de situar els serveis corporatius de l'hospital, que amb la remodelació del Servei d'Urgències, es traslladaran al local número u del Centre de Negoci d'Andbank. Segons detalla aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'adjudicació, amb modalitat d'emergència, s'ha fet mitjançant una contractació directa i les obres començaran de manera immediata. En concret, l'empresa Auxini s'encarregarà de l'obra de reforma del local per un import de 78.530,90 euros; la societat Tecnisa serà qui farà les instal·lacions corresponents per un cost de 220.508,78 euros, i l'empresa Telesistemes s'encarregarà de les comunicacions i suposarà un cost de 28.868,64 euros.

Segons es va informar des del centre hospitalari la setmana passada, els locals llogats per acollir els serveis corporatius tenen una superfície de 800 metres quadrats i estan situats a l'avinguda Fiter i Rossell, enfront de l'hospital. Es preveu que a aquestes nous locals es traslladin una setantena de professionals dels serveis corporatius i, més concretament, de les àrees de finances, sistemes d'informació, gestió de persones, assessoria jurídica i contractació pública. Actualment, aquests serveis estan ubicats a les plantes baixes de l'hospital i de la Clínica Verge de Meritxell.

Per la seva banda, el Servei d'Urgències incrementarà l'espai per a professionals i pacients en un 30%, comptarà amb una segona sala d'espera, cinc boxes més, un nou bany i nous espais de triatge, recepció, administració i circulació. Així, la recepció i l'entrada de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell també serà remodelada per adaptar-la a aquests canvis.