Despres alliçona els joves del seu equip en el Dakar

Moment de valoracions després d'uns dies a casa, un cop arribat de l'Aràbia Saudita. El pilot francès resident a Andorra, Cyril Despres, ha analitzat aquest dimarts en un acte a la seu de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) el seu pas per la 20a participació en el Dakar i ho fa dient que "ha estat molt positiu, ja que he estat dinou edicions competint per guanyar i aquesta vintena ha estat molt diferent". El pilot del RedBull, juntament amb el seu copilot Mike Horn, van trencar el motor a la jornada 3 de la prova, però es varen reenganxar dues jornades més tard en el que és el Dakar Experience. A partir d'aquí, Despres i Horn varen aconseguir la victòria a la cinquena jornada i van fer un bon paper a les jornades 6 i 7. L'objectiu de l'experimentat esportista era ajudar els joves i per això es va veure obligat a abandonar la prova, quan en el quilòmetre 166 de la jornada 8, va haver de cedir el motor del seu SSV a un dels integrants de l'equip.

El pilot francès ha reconegut que "no hagués estat bé que, tenint l'objectiu de fomentar i ajudar als joves del projecte RedBull Offroad Júnior Team, hagués sortit a la línia de sortida a la jornada 9 i un jove s'hagués hagut de retirar, per culpa de trencar el motor". Despres sempre ha reconegut que "no anava a guanyar el Dakar del 2020, sinó que he anat a fer de 'coach'" i així ha estat.

La feina amb els joves se l'han repartit amb el copilot suís Mike Horn. Despres ha estat destinat al suport i l'ajuda tècnica i de conducció, i Horn ha tocat més el "tema mental". Al març Mike Horn previsiblement es desplaçarà a Andorra per trobar-se amb Despres i començar a organitzar el que ha de ser el Dakar del 2021.