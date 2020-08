Després de la tempesta arriba la calma

El fort episodi de pluges que ha viscut aquesta nit Andorra ha provocat que els bombers hagin hagut de fer un total de 27 intervencions, que s'han centrat principalment en el desembossament de carrers per frenar les inundacions, en la recollida dels arbres caiguts i en la revisió de façanes. Des del cos s'assenyala que ara hores d'anar s'ha tranquil·litzat la situació i no hi ha cap sortida activa, però es mantenen alerta per si tornen a caure precipitacions amb força al llarg de les pròximes hores.

Malgrat que la pluja va fer un major acte de presència a les parròquies centrals, els bombers han assegurat aquest dissabte que la resta de serveis es van centrar a Sant Julià de Lòria i Encamp. A través del compte de Twitter, els cossos especials demanen a la ciutadania prudència i consultar les dades del Servei Meteorològic abans d'iniciar qualsevol sortida a l'exterior.

ℹ️ Durant la passada nit hem realitzat 27 intervencions a causa de la pluja i el vent.(inundacions, caiguda d’arbres i revisió façanes) #sigueuprudents i consulteu la @MeteoAnd_OECC abans de realitzar cap activitat a l’exterior. — Bombers d'Andorra (@BombersAndorra) August 29, 2020

Precisament, el Servei Meteorològic d'Andorra afirma que després de les intenses precipitacions d'aquesta nit, el cel es manté cobert a l'espera que s'obrin algunes clarianes al llarg del dia, tot i que de cara a la tarda es podran tornar a produir ruixats, però més febles. En concret, les precipitacions han deixat fins a 70 mm a Roc de Sant Pere, 44,4 mm a la Borda Vidal i 45 mm a les Salines. El vent, que també va fer acte de presència, va assolir ràfegues de 78,5 km/h a la Borda Vidal, de 74,2 km/h a la Comella i de 65,5 km/h a Roc de Sant Pere.

Per a la jornada d'aquest dissabte les temperatures màximes seran de 17 graus a Andorra la Vella, de 14 graus a 1.500 metres i de 5 graus al Pas de la Casa. La isoterma 0 graus se situarà a 3.300 metres.